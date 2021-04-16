Her Cuma saat 20:00'da Show Tv'de yayınlanan sevilen dizi Ramo, final bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Henüz pandemi başlamadan önce yayına giren ve 14 Ocak 2020 tarihinden beri yayında olan Ramo dizisi bugün 16 Nisan 2021 akşamı 40. bölümüyle final yapıyor. Peki Ramo neden final yaptı? Sevilen dizi Ramo neden bitti?

RAMO NEDEN FİNAL YAPTI? SHOW TV'NİN SEVİLEN DİZİSİ RAMO NEDEN BİTTİ?

1 seneden fazla süredir yayında olan Ramo dizisinin neden final yaptığına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ramo BKM film imzalı, ilk bölümü 14 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan üçlüsünün üstlendiği, aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir.

Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan son açıklamada "“Kıyamet kopacak!” #RAMO final bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de @showtv'de." ifadeleri kullanıldı fakat final sebebi açıklanmadı.

RAMO FİNAL FRAGMANI İZLE (40. BÖLÜM)

Ramo dizisinin final fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.