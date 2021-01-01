MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ramo neden yok? Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo 27. bölüm fragmanı yayınlandı!

Ramo neden yok? Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo 27. bölüm fragmanı yayınlandı!

01.01.2021 22:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun merakla beklenen 27. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Aksiyon dolu anların heyecanı yükselttiği tanıtımda Yavuz'un işini bitiren Ramo'nun yeni hedefi merak konusu oluyor. Yılbaşı haftasında ekrana ara veren Ramo'nun yeni bölüm tarihi de açıklandı. Peki Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek ve İlker Aksum'un başrollerde oynadığı Ramo dizisi 1 Ocak Cuma akşamı ekrana gelmedi. Ramo'nun yeni bölümü 8 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak. Ramo'nun 27. yeni bölümünde de çarpıcı bir fragman yayınlandı.
Ramo (2)

RAMO’DA NELER OLDU?

Ramo, Cihangir'i bitirecek yeni hamlesini yaptı ve Köksal'ı da oyunun içine kattı. Cihangir'i masada zor durumda bırakmak isteyen Ramo, Köksal ile Cihangir'i karşı karşıya getirince işler karıştı. Köksal'ın öldüğünü söyleyen Cihangir, bu gelişmeyle masada büyük bir güç kaybederken, uzun zaman sonra Köksal ile yüzleşti. Yalnız kaldıklarında Köksal'ı tehdit eden ve akşam yemeğine çağıran Cihangir, işini bitirmek için harekete geçti.

Ramo (3)
Cihangir'in planını bozan ve Köksal'ın güvenliğini sağlayan ise Serdengeçtiler oldu. Köksal'ı alamayan Cihangir, hem Köksal'ı hem de Doğu'yu ortadan kaldırmak için Çilingir'e başvurdu. Çilingir'in adamları tarafından aranan Doğu ise kendini bilerek yakalatarak Cihangir'i öldürmek için plan yaptı ancak tuzağı fark eden Cihangir, Doğu'yu öldürme emri verdi. Onu ölümden son anda kurtaran ise Ramo oldu. Masada Cihangir'e karşı eli güçlenen Ramo, raconu hatırlatarak Cihangir'den Sibel'i istedi. Cihangir ise Sibel'i almaya gelecek olan Ramo'nun ölüm planını devreye soktu. Tam o anlarda Nadya'nın gelmesiyle birlikte Ramo, ölümden kurtuldu ve Sibel'i de alarak evden çıktı. Ramo, Çilingir'i ve tetikçilerini bitirmek için Serdengeçtiler ile tasarladığı planla tüm düzeni yıktı. Finalde ise Yavuz'un karşısına çıkan Ramo, onu vurarak öldürdü!

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, 8 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali
Çukur 110. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Çukur'da Yamaç kimi öldürdü? Çukur 110. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Çukur'da Yamaç kimi öldürdü?
En sempatik kötü! İşte ilk fragman En sempatik kötü! İşte ilk fragman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!

Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!

Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikri Sağlar'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikri Sağlar'a sert tepki

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Çukur 110. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Çukur'da Yamaç kimi öldürdü?

Çukur 110. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Çukur'da Yamaç kimi öldürdü?

Son Yaz nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir? Ali Atay hangi rolde? İşte Son Yaz 1. bölüm konusu ve oyuncuları

Son Yaz dizisi nerede çekiliyor?

Hasan Can Kaya Exxen için çizgi film yapıyor! Projede Kibariye detayı

Çizgi film yapıyor! Projede Kibariye detayı

Euphoria özel bölümün devamı 24 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak!

İlk sezonu olay olmuştu! Özel bölüm...

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Fatih Terim sorusu! Burak Kut yanıtı bildi

Bam bam bam! Olay olan Fatih Terim sorusu

Kulüp dizisinde Gökçe Bahadır'ın kızını Asude Selma Kalebek oynayacak

Netflix dizisinde kızını o isim oynayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.