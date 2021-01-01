Ramo neden yok? Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo 27. bölüm fragmanı yayınlandı!

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek ve İlker Aksum'un başrollerde oynadığı Ramo dizisi 1 Ocak Cuma akşamı ekrana gelmedi. Ramo'nun yeni bölümü 8 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak. Ramo'nun 27. yeni bölümünde de çarpıcı bir fragman yayınlandı.



RAMO’DA NELER OLDU?

Ramo, Cihangir'i bitirecek yeni hamlesini yaptı ve Köksal'ı da oyunun içine kattı. Cihangir'i masada zor durumda bırakmak isteyen Ramo, Köksal ile Cihangir'i karşı karşıya getirince işler karıştı. Köksal'ın öldüğünü söyleyen Cihangir, bu gelişmeyle masada büyük bir güç kaybederken, uzun zaman sonra Köksal ile yüzleşti. Yalnız kaldıklarında Köksal'ı tehdit eden ve akşam yemeğine çağıran Cihangir, işini bitirmek için harekete geçti.



Cihangir'in planını bozan ve Köksal'ın güvenliğini sağlayan ise Serdengeçtiler oldu. Köksal'ı alamayan Cihangir, hem Köksal'ı hem de Doğu'yu ortadan kaldırmak için Çilingir'e başvurdu. Çilingir'in adamları tarafından aranan Doğu ise kendini bilerek yakalatarak Cihangir'i öldürmek için plan yaptı ancak tuzağı fark eden Cihangir, Doğu'yu öldürme emri verdi. Onu ölümden son anda kurtaran ise Ramo oldu. Masada Cihangir'e karşı eli güçlenen Ramo, raconu hatırlatarak Cihangir'den Sibel'i istedi. Cihangir ise Sibel'i almaya gelecek olan Ramo'nun ölüm planını devreye soktu. Tam o anlarda Nadya'nın gelmesiyle birlikte Ramo, ölümden kurtuldu ve Sibel'i de alarak evden çıktı. Ramo, Çilingir'i ve tetikçilerini bitirmek için Serdengeçtiler ile tasarladığı planla tüm düzeni yıktı. Finalde ise Yavuz'un karşısına çıkan Ramo, onu vurarak öldürdü!