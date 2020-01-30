Ramo'nun Fatoş'u Cemre Baysel'den dikkat çeken paylaşım

Özellike Ramo'nun kardeşi Fatoş'u canlandıran Cemre Baysel güzelliği ile sosyal medyanın dilinde.

Cemre Baysel'den dikkat çeken paylaşım

Ramo Show TV'nin son dizi bombası oldu. Sezon ortasında başlayan Ramo daha ilk bölümü ile seyirciden tam not aldı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girdi. Başrolünde Murat Yıldırım'ın olduğu Ramo şimdiden salı günlerine adını yazdırdı.

Dizi uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapan Ramo ve ailesinin sıradışı hikayesini konu ediyor. Ailesinin yıllarca ezilmesine razı olmayan Ramo intikam yemini ediyor ve ailesinin insanca muamele görmesi için fitili ateşliyor. Patronunun kızı Sibel ise en zayıf noktası..

Adana'da geçen hikayesi ile salı akşamları zorlu rakiplerini sollayan ve reyting listesinde zirveye oturan dizinin oyuncular da seyirci tarafından araştırılıyor.

Dizide dikkat çeken bir isim var; Ramo'nun kız kardeşi Fatoş'a hayat veren genç oyuncu Cemre Baysel...

Duru güzelliği, düzgün fiziği ile ilk bölümden dikkat çeken isimler arasına giren Cemre Baysel performansı ile de ilgiyle takip ediliyor.

Kalbindekini çekinmeden dile getiren, tutkulu, dobra ve cesur bir karakter olan Fatoş'a hayat veren Cemre Baysel sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden biri oldu.

Ramo dizisi ile yeniden gündeme gelen Cemre Baysel'in giydiği kırmızı elbise ve derin göğüs dekoltesi takipçilerinin gözünden kaçmadı. 56.4 kişi tarafından begenilen bu poza takipçileri 'Allahım bu ne güzellik' yorumunu yaptı.

Peki daha önce TRT'de yayınlanan Elimi Bırakma ve Payitaht dizilerinde rol alan güzel oyuncu Cemre Baysel kimdir, aslen nereli ve hangi dizilerde rol aldı bakalım..

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 yılında İzmir'de doğdu. Eğitimine Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nde devam ediyor.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile yaşayan güzel oyuncu daha sonra İsimsizler dizisinde rol aldı.

Ramo'dan önce Elimi Bırakma dizisinde de Melis karakterine hayat veren Cemre Baysel, 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcu.

Cemre Baysel’in rol aldığı diziler ve filmler: 2018 – Elimi Bırakma (Melis) (TV Dizisi)