Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski eşini öğrenen çok şaşırdı! Meğer kendisinden de ünlüymüş

Esra Bilgiç, son olarak Show Tv’nin Ramo dizisinde izleyiciyle buluştu. Esra Bilgiç, şimdilerde başrolünü Uğur Güneş ile paylaşacağı Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan Esra Bilgiç'in özel hayatı da en az oyunculuğu kadar dikkat çekiyor.

ESRA BİLGİÇ BEŞİKTAŞLI FUTBOLCUYLA EVLİYDİ

Hayranları, ünlü oyuncunun özel hayatını merak edip araştırıyor. Esra Bilgiç'in bir dönem Beşiktaşlı futbolcu ile evli olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

2017 yılında Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile hayatını birleştiren Esra Bilgiç, 2019 yılında boşandı.





