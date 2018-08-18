Rampa aşağı virajda sollama yaparken takla attı.. O anlar kamerada

(DHA) - Rampa aşağı inerken, önündeki aracı sollayan sürücü direksiyon hakimiyetini yitirince takla attı. Takla atarak, yolun dışına savrulan otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kaza Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Mühye köyü mevkiinde meydana geldi. Rampa aşağı indiği sırada önündeki aracı hızla sollayan bir otomobil, taklalar atarak yolun dışına savruldu. Araç yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu. Sürücünün hafif yaralandığı o kaza onları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaza anı

