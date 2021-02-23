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  4. Rampada kayan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular

Rampada kayan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular

23.02.2021 16:51 | Son Güncelleme:
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Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde arızalanıp rampada kalan otomobili halatla çeken kamyon, lastiklerine konulan takozlardan kurtulunca aniden hareket etti. Bu sırada 5 kişi, hızla ilerlemeye başlayan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kamyon duvarı aşıp bahçeye devrilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, arıza yapınca yolda kaldı. Çevredekiler, rampa yolda kalan otomobili kurtarmak için bölgeye getirilen kamyonla çalışma başlattı. Yokuşta ön lastiklerine takoz konulan kamyon tamponundaki makaradan çelik halatla, yolun aşağı kısmındaki araca bağlandı. Bağlandığı çelik halatla çekme işlemi yapıldığı sırada, lastiklerine konulan takozlardan kurtulan kamyon, aniden hareket etti. Yokuş aşağı inen kamyonu durdurmak isteyenler, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İçerisinde kimsenin olmadığı kamyon, yoldan çıkıp duvarı aşıp bahçeye düşerek devrildi.

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; kamyonun yokuş aşağı aniden kaydığı, çevredekilerin de kaçarak kurtulduğu görülüyor.

(DHA)

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