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Rampadan inen otomobil çekiciye çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 13:23 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde rampa aşağı inen otomobil aynı yönde seyir halinde olan çekiciye çarparak takla attı.

Rampadan inen otomobil çekiciye çarptı: 2 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde rampa aşağı inen otomobil aynı yönde seyir halinde olan çekiciye çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak yönüne seyir halinde olan Naci Biber (75) idaresindeki 35 EB 0983 plakalı otomobil, Kavacık rampalarından indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyir halinde olan Emir Balcı yönetimindeki 45 K 0912 plakalı mermer yüklü çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tamamen kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak yaklaşık 25 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Naci Biber ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Ümran Biber (71) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Rampadan inen otomobil çekiciye çarptı: 2 yaralı

Rampadan inen otomobil çekiciye çarptı: 2 yaralı

Rampadan inen otomobil çekiciye çarptı: 2 yaralı

Rampadan inen otomobil çekiciye çarptı: 2 yaralı

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