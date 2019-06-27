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Rampadan inerken freni boşalan TIR, kapanla durduruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 10:55 | Son Güncelleme

ERZİNCAN- Sivas karayolundaki 2160 rakımlı Sakaltutan geçidinden inerken freni boşalan TIR, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu durdurulabildi.

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN- Sivas karayolundaki 2160 rakımlı Sakaltutan geçidinden inerken freni boşalan TIR, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu durdurulabildi. Erzincan- Sivas karayolunun 37'nci kilometresindeki Sakaltutan geçidinde Serdar Başak yönetimindeki 54 LG 015 plakalı TIR''ın, rampa inerken freni boşaldı. Başak, kontrolün kaybolduğu aracını, vites küçülterek hızını azaltmaya çalıştı. Serdar Başak'ın ihbarı üzerine TIR'ın geçiş güzergahı üzerinde polis ekipleri önlem aldı. Polis, TIR'ı takibe alırken, bölgeye itfaiye ekibi çağırıldı. Polis, uzun süren uğraşlar sonucu TIR'ı Çağlayan kavşağında attığı kapanla durdurmayı başardı. İtfaiye ekipleri ise aracın balatalarının ısınması nedeniyle olası bir yangına karşı müdahalede bulunarak soğutma çalışması yaptı.

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