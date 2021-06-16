Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların aşı randevusu alabileceği hakkında yazılı açıklama yapmasının ardından vatandaşlar MHRS, e-nabız üzerinden randevu almaya başladı. Bunun üzerine "Randevu almadan aşı yaptırılır mı?" , "Herkes covid aşısı olabilir mi?" soruları araştırılmaya başlandı. Yoğunluktan dolayı bahsi geçen uygulamalarda yaşanan aksaklıklar vatandaşların randevu almasına engel oldu.

RANDEVU ALMADAN AŞI YAPTIRILIR MI? HERKES COVİD AŞISI OLABİLİR Mİ?

Aşıya olan yoğun talep ile MHRS, e-nabız gibi uygulamalarda geçici süreli aksaklık yaşanmıştı. Randevusuz aşı olup olunamayacağına ilişkin açıklama yapan Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, aşıya gösterilen talebin memnun edici düzeyde olduğunu ifade etti. Aşı uygulamasının iki kat yükseldiğini ifade eden Dr. Savaşçı randevu almak isteyenlere, yoğunluk oranının daha düşük olduğu bölge ve sağlık kuruluşlarından randevu almalarını tavsiye etti.

SIRASI GELEN VATANDAŞLAR RANDEVUSUZ AŞI YAPTIRABİLİR

Randevu almak için giriş yapılan sistemlerde yoğunluk yaşandığı ve bu nedenle işleyişin aksadığı görüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Dr. Savaşçı sırası gelen vatandaşların randevu almaya çalışmasına gerek olmadığını ve randevusuz aşı yaptırabileceğini belirtti. Aşı sisteminde ciddi oranda yoğunluk yaşandığını açıklamalarına ekleyen Dr. Savaşçı, hastanede, randevu almamış ancak sırası gelmiş kişilere aşı yapıldığını söyledi. Aşı olmak için hastaneye vatandaşların kalabalık gelmemesi gerektiğini ifade eden Dr. Savaşçı, herhangi bir yoğunluğun yaşanmaması adına, aşı sırasının açık alanda beklendiğini bildirdi.

Aşı birimine başvuracak kişi yalnızca aşı yaptıracak vatandaş olmalıdır. Bu kişiler maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelidir. Özel hastaneler, sağlık ocakları, üniversite hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri aşı hizmeti vermektedir.



