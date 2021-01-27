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Randevuya gittiler, gasp edildiler

27.01.2021 10:39 | Son Güncelleme:
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Randevuya gittiler, gasp edildiler

Mersin’de bir kadın aracılığıyla sosyal medyadan tuzağa düşürdükleri kişileri gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şahıstan 3’ü tutuklandı.

Mersin’de bir kadın aracılığıyla sosyal medyadan tuzağa düşürdükleri kişileri gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şahıstan 3’ü tutuklandı. Kadın şüphelinin sosyal medyadan tanıştığı erkeklere randevu vererek buluşma ayarladığı, burada da 3 erkek şüphelinin gelen mağdurları gasp ettikleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde ’jandarma dedektifleri’ olarak adlandırılan Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) sosyal medya dolandırıcılığı hakkında yapılan araştırmada, 1’i kadın 4 şüphelinin, vatandaşları dolandırmak amacıyla kadın şüpheli şahsı kullanarak sosyal medya üzerinden erkek şahıslar ile arkadaşlık kurdukları, bir müddet sonra randevu vererek tuzağa düşürdükleri, vatandaşları belirledikleri randevu yerine çağırarak buluşmaya gelen kişileri gasp ettikleri tespit edildi.

El ve ayaklarını bağlayıp ormana terk etmişler
Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü sırada merkez Yenişehir ilçesinde bir şahsın aynı yöntemi kullanarak randevuya çağrıldığı, gelen vatandaşın maskeli 3 kişi tarafından bıçak ile tehdit edilerek kaçırıldığı, ağzının koli bandıyla bantlanıp, el ve ayaklarının bağlandıktan sonra üzerinden bulanan 6 bin lira para ile değerli eşyalarının gasp edildiği, ardından ormanlık alanda terk edildiği öğrenildi.
Bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 1’i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada Yenişehir ilçesinde gasp edilen 1 adet yüzük, 1 adet cep telefonu ile 6 bin lira para ele geçirildi. Şüpheli şahısları alınan ifadelerinde gasp olayını itiraf ederken, ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3’ü tutuklanırken, kadın şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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