Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği yüksek faizin çözülmesi için düzenlemeler yapılması gerektiğini dile getiren İnci, şöyle devam etti:

Türkiye'de döviz kurları üzerinden yaşanan ekonomik sıkıntıların kısa süre içinde sona ereceğini belirten İnci, "El birliğiyle bu krizden çıkacağımızı düşünüyorum. 2019’un Mart ayına doğru ülkedeki ekonomik çalkantının sona ereceğini ve daha sağlıklı bir ekonomik hayatın olacağını düşünerek, bunu temenni ediyorum." dedi.

Ülkemizdeki bu ekonomik çalkantı önümüzdeki 6 ve 9 ay bandında biraz daha normalleşecek. Bu çalkantıların 3 çeyrek daha gideceği ön görülüyor. 9 ayın sonunda fiyatların tekrar normal seviyeye geleceği yönünde bir beklenti var. Umarım bu beklentiler gerçekleşir. Çeşitli bankaların uyguladığı çok değişik oranlarda faizler var. Bunların da kabul edilebilir seviyelerde kalması gerekiyor. İki banka arasında aynı müşteriye uygulanan yüzde 10’a yakın bir faiz farkının olmaması gerekiyor. Ekonomik krizde insanları daha da uçuruma sürükleyici hareketler yapmasınlar. Herkesin birbirine destek olma zamanı.

Kamu sektörüyle, bankacılık sektörüyle, iş adamlarıyla, esnaflarıyla bir araya gelerek bu dış güçlere karşı birlik olmamız gerekiyor. Bu yaşanan ekonomik gelişmeleri fırsata çevirip rant elde etmek isteyen fırsatçılara karşı da birlik olunmalı. Hepimiz aynı gemideyiz. Şu anda Türkiye'de çok yüksek bir faiz var. Bugün bankaların yüksek faiz uygulayarak batırdığı iş adamları var. Yarın bu bankaların çok sağlam gördüğü iş adamları da yok olabilir. Dolayısıyla bu konuda önlem alınması gerektiğini düşünüyorum."