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"Rant elde etmek isteyen fırsatçılara karşı da birlik olunmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 12:49 | Son Güncelleme

EGİAD Başkanı Hakan İnci: - "Kamu sektörüyle, bankacılık sektörüyle, iş adamlarıyla, esnaflarıyla bir araya gelerek bu dış güçlere karşı birlik olmamız gerekiyor. Bu yaşanan ekonomik gelişmeleri fırsata çevirip rant elde etmek isteyen fırsatçılara karşı da birlik olunmalı. Hepimiz aynı gemideyiz" - "El birliğiyle bu krizden çıkacağımızı düşünüyorum. 2019’un Mart ayına doğru ülkedeki ekonomik çalkantının sona ereceğini ve daha sağlıklı bir ekonomik hayatın olacağını düşünerek, bunu temenni ediyorum"

EDİRNE (AA) - Edirne Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) Başkanı Hakan İnci, "Kamu sektörüyle, bankacılık sektörüyle, iş adamlarıyla, esnaflarıyla bir araya gelerek bu dış güçlere karşı birlik olmamız gerekiyor. Bu yaşanan ekonomik gelişmeleri fırsata çevirip rant elde etmek isteyen fırsatçılara karşı da birlik olunmalı. Hepimiz aynı gemideyiz." dedi.

EGİAD Başkan İnci, bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla kent ve ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

İnci, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların devam ettiğini, bu saldırıları ve döviz kurlarını bahane edip fırsatçılık yapanlara karşı birlik olunması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de döviz kurları üzerinden yaşanan ekonomik sıkıntıların kısa süre içinde sona ereceğini belirten İnci, "El birliğiyle bu krizden çıkacağımızı düşünüyorum. 2019’un Mart ayına doğru ülkedeki ekonomik çalkantının sona ereceğini ve daha sağlıklı bir ekonomik hayatın olacağını düşünerek, bunu temenni ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği yüksek faizin çözülmesi için düzenlemeler yapılması gerektiğini dile getiren İnci, şöyle devam etti:

Ülkemizdeki bu ekonomik çalkantı önümüzdeki 6 ve 9 ay bandında biraz daha normalleşecek. Bu çalkantıların 3 çeyrek daha gideceği ön görülüyor. 9 ayın sonunda fiyatların tekrar normal seviyeye geleceği yönünde bir beklenti var. Umarım bu beklentiler gerçekleşir. Çeşitli bankaların uyguladığı çok değişik oranlarda faizler var. Bunların da kabul edilebilir seviyelerde kalması gerekiyor. İki banka arasında aynı müşteriye uygulanan yüzde 10’a yakın bir faiz farkının olmaması gerekiyor. Ekonomik krizde insanları daha da uçuruma sürükleyici hareketler yapmasınlar. Herkesin birbirine destek olma zamanı.

Kamu sektörüyle, bankacılık sektörüyle, iş adamlarıyla, esnaflarıyla bir araya gelerek bu dış güçlere karşı birlik olmamız gerekiyor. Bu yaşanan ekonomik gelişmeleri fırsata çevirip rant elde etmek isteyen fırsatçılara karşı da birlik olunmalı. Hepimiz aynı gemideyiz. Şu anda Türkiye'de çok yüksek bir faiz var. Bugün bankaların yüksek faiz uygulayarak batırdığı iş adamları var. Yarın bu bankaların çok sağlam gördüğü iş adamları da yok olabilir. Dolayısıyla bu konuda önlem alınması gerektiğini düşünüyorum."

- "Altın yumurtlayan tavuğu kesmeyelim"

İnci, komşu ülkelerden gelen ziyaretçilere karşı şehir esnafının iyi şekilde hizmet vermesi gerektiğini de ifade etti.

Edirne'nin sınır şehri olma özelliğini ekonomik anlamda fırsata çevirdiğini kaydeden İnci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yunanistan ve Bulgaristan’da komşu şehirlerimizden gelen insanlar var. Dernek olarak bunu olumlu karşılıyoruz. Bu olması gerekiyor. Ancak bu yüksek talebe karşı olumsuzluklar da yaşanmıyor değil. Bizim şehrimizde de fırsatçılık yapan arkadaşlarımız var. Bu kişilerin engellenmesi gerekiyor. Bir kere bütün esnaf arkadaşlarımızın gelen yabancı turistler için menü üzerinden satış yapması gerekiyor. Menülere konulan rakamların anlaşılır olması gerektiğini söylüyorum. Bu insanlarda kuşku yaratıyor. Bugün bir çorbaya 5 avro alan esnafımız var. Altın yumurtlayan tavuğu kesmeyelim. Edirne ekonomimiz ve esnafımız bu ekonomik krizi şu anda hissetmiyorlar. Çünkü ciddi bir ekonomi akışı var. Ben bu anlamda esnaflarımıza çağrı yapmak istiyorum. Turistlerin matematik bildiğini unutmayalım. Onlar da matematik dersi alıyorlar. Türk lirasını avroya veya levaya çevirmeyi gayet iyi biliyorlar."

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