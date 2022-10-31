Rap şarkıcısı Sedo, ehliyetsiz araç kullanırken polise yakalandı!

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri, Kadıköy D-100 karayolu Kartal istikametinde usulsüz çakar siren sistemi kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik denetimlerde bulundu. Denetimde çakar lamba tertibatı kullanan araçlar teker teker durdurularak izin belgeleri incelendi.

SEDO'NUN ARACI DURDURULUNCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri kurallara uymadığı tespit edilen Sedo lakaplı Sedat Türkmenli isimli şarkıcının da aracını durdurdu.

Ekipler, sanatçıya ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 lira, yakın takip mesafesini korumadığı için 196 TL idari para cezası yazarken, aracı ise bağlandı

Öte yandan bir sürücüye emniyet şeridi ihlalinden bin 823 TL, trafikte cep telefonu kullanan 2 sürücüye ise 854 TL olmak üzere kural tanımayan sürücülere toplamda 6 bin 547 TL idari para cezası yazıldı. (İHA)



