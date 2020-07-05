Rapçi Kanye West ABD başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu

Seçmen pusulalarına isminin eklenmesi için West'in belli sayıda isimden destek alması ve belli tarihlerde eyaletlerde kaydını yaptırması gerekiyor.

West, 2015'teki MTV Video Müzik Ödülleri töreninde de 2020'de başkan adayı olarak yarışacağını söylemişti.

Kanye West'in eşi Kim Kardashian ve girişimci Elon Musk, West'in adaylığını destekledi.

West mesajında, "Tanrıya güvenerek, vizyonumuzu birleştirip geleceğimizi inşa ederek Amerika'nın vaadini artık gerçekleştirmemiz lazım. Birleşik Devletler başkanlığına adayım!" diye yazdı.

West açıklamayı Twitter'da paylaştığı bir mesajla yaptı.

Bazı büyük eyaletlerde bu tarihin geçtiği, ancak birçoğu için hala vakit olduğu belirtiliyor.