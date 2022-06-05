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Rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili Massaka'dan yeni açıklama: Hastanede ve durumu kötüleşti

05.06.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve hastanede tedavi gören Killa Hakan adıyla tanınan rapçi Hakan Durmuş'un sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Killa Hakan'ın yakın arkadaşı rapçi Massaka, "Şu an hastanede ve durumu kötüleşti. Kendisi şu an komada" ifadelerini kullandı.

Rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili Massaka'dan yeni açıklama: Hastanede ve durumu kötüleşti

Almanya'da yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraştığı ve hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Ancak 49 yaşındaki şarkıcıdan korkutan haber geldi. Rapçi Massaka, meslektaşının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

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"ORTALIKTA DÖNEN YANLIŞ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN"

Massaka, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Herkese selam arkadaşlar. Killa Hakan bildiğiniz gibi uzun zamandır sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Son günlerde durumu ağırlaştı. Şu an hastanede ve durumu kötüleşti. Kendisi şu an komada. Biz Berlin'de yanındayız. Merak edip arayan, soran herkesten Allah razı olsun. Ortalıkta dönen yanlış bilgilere, başka yerden duyduklarınıza itibar etmeyin. Bizim dışımızda açıklama yapanları ciddiye almayın. Gelişme olduğunda sizi habersiz bırakmayacağız. Dualarınızı bekliyoruz."

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KİLLA HAKAN KİMDİR?

3 Mart 1973 doğumlu olan Hakan Durmuş ya da bilinen adıyla Killa Hakan'ın ailesi 1960'lı yıllarda işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç etmiştir, aslen Tokatlıdır. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir. A Milli Takımı'nda çok başarılı olmuştur ve madalyaları vardır. Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan, sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşında hapse girmiştir. Cezaevi yıllarında sürekli sözler yazmıştır. İlk hapse girişi Alman polisi sadece Türklere karşıt tavırlar yüzünden genç yaşta Hakan'a ceza vererek hapse girmiştir. Bu olay ile Killa Hakan ilk kez hapishaneye girmiştir. Son olarak bir polise ırkçı (Nazi) dediği için 4 ay hapis yatmıştır. Almanya'da Yabancı Sözlü Rap Müzik yapmak yerine Türkçe rap yapmış ve kendini zamanla Avrupa'ya kanıtlamıştır. Ayrıca Killa Hakan günümüz Almanya'sında çok sosyal işlerle uğraşmaktadır. Avrupa'da Türkçe rap albümlerini satmayı ve Türkçe dilini Avrupa'ya tanıtmayı amaçlamıştır. Killa Hakan Almanya'da Workshop'lar vererek Rap müziği ile hayata tutunmayı öğrencilerine öğretmektedir. Son olarak yine bir ilki başaran Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta boyunca Top 10 listesinde kalarak kırılmayan tüm zincirleri kırmıştır. Şarkılarında devamlı söylediği "36" sayısı; doğup ve büyüdüğü Kreuzberg City'nin posta kodu numarasıdır. Killa Hakan, aynı zamanda 36 Boys Çetesi'nin en eski üyelerinden biridir.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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