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Rapçi Murda adli kontrol şartıyla serbest! İfadesinde bakın ne dedi

21.10.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan rapçi Murda, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hollanda'da yaşayan şarkıcı, adli kontrolü kaldırılmadan evine dönemeyecek.

Rapçi Murda adli kontrol şartıyla serbest! İfadesinde bakın ne dedi

'Duman', 'Eh Baba' ve 'Pahalı' isimli şarkılarında uyuşturucu ve uyarıcısı madde kullanımını özendirdiği iddia edilen, ' Murda' isimli 37 yaşındaki şarkıcı Önder Doğan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Hollanda'da yaşayan Murda, geçtiğimiz pazar günü, Türkiye'ye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Hollandalı Murda'nın, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

"HOLLANDA'DA YETİŞTİM, ORADA BU MADDELER SERBEST"

İfadesi ortaya çıkan Murda'nın, "2 tane 'Duman' isimli şarkım var. Türkiye'de söylediğim 'Duman' şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. 'Pahalı' ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda'da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir" ifadelerini kullandı. (İHA)

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