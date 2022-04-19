Rapçi Murda kimdir, gerçek adı nedir? Murda neden hapis cezası aldı? Sahne adı Murda olan ünlü rapçi Önder Doğan, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılanıyordu. Murda lakaplı şarkıcı Mehmet Önder Doğan, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

RAPÇİ MURDA KİMDİR?

Önder Doğan 30 Ocak 1984 tarihinde doğdu. Sahne adıyla Murda, Türk-Hollandalı rapçi ve söz yazarı. Hollanda'nın Amsterdam şehrinde doğdu. Bir dönem yaşantısını İspanya'nın Madrid şehrinde sürdürdü.

Daha sonra tekrar Hollanda'ya döndü ve müzik ile ilgilenmeye başladı. İlk EP'sini ise 2008 yılında çıkardı. Murda; Bizzey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex dahil birçok ünlü isim ve Hollandalı Hiphop sanatçısı ile çalışmalar yaptı. Ezhel ile YouTube sayesinde tanıştılar ve bundan sonra kariyerini Türkiye'de devam ettirme kararı aldı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kliplerinde ve şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirici ifade ve içerik kullandığı iddia edilen, "Duman", "Pahalı" ve "Eh baba" isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği belirlenen 'Murda' lakaplı Hollanda uyruklu Rap şarkıcısı Önder Doğan, geçtiğimiz sene havalimanında gözaltına alınmıştı. Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesinden işlem yapılarak adliyeye sevk edilen rapçi, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

10 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesi uyarınca 'Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini talep etti.



