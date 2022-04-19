HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rapçi Murda kimdir, gerçek adı nedir? Murda neden hapis cezası aldı?

Rapçi Murda kimdir, gerçek adı nedir? Murda neden hapis cezası aldı?

19.04.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rapçi Murda kimdir, gerçek adı nedir? Murda neden hapis cezası aldı? Ünlü rapçi Murda; bazı şarkılarında uyuşturucu madde kullanmaya özendirdiği iddiasıyla yargılandığı davada ceza aldı. Bu gelişmenin ardından Murda kimdir sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Murda sahne adını kullanan genç rapçi Hollanda’nın Amsterdam şehrinde doğdu.

Rapçi Murda kimdir, gerçek adı nedir? Murda neden hapis cezası aldı?

Rapçi Murda kimdir, gerçek adı nedir? Murda neden hapis cezası aldı? Sahne adı Murda olan ünlü rapçi Önder Doğan, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılanıyordu. Murda lakaplı şarkıcı Mehmet Önder Doğan, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

RAPÇİ MURDA KİMDİR?

Önder Doğan 30 Ocak 1984 tarihinde doğdu. Sahne adıyla Murda, Türk-Hollandalı rapçi ve söz yazarı. Hollanda'nın Amsterdam şehrinde doğdu. Bir dönem yaşantısını İspanya'nın Madrid şehrinde sürdürdü.

Daha sonra tekrar Hollanda'ya döndü ve müzik ile ilgilenmeye başladı. İlk EP'sini ise 2008 yılında çıkardı. Murda; Bizzey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex dahil birçok ünlü isim ve Hollandalı Hiphop sanatçısı ile çalışmalar yaptı. Ezhel ile YouTube sayesinde tanıştılar ve bundan sonra kariyerini Türkiye'de devam ettirme kararı aldı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kliplerinde ve şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirici ifade ve içerik kullandığı iddia edilen, "Duman", "Pahalı" ve "Eh baba" isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği belirlenen 'Murda' lakaplı Hollanda uyruklu Rap şarkıcısı Önder Doğan, geçtiğimiz sene havalimanında gözaltına alınmıştı. Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesinden işlem yapılarak adliyeye sevk edilen rapçi, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

10 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesi uyarınca 'Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini talep etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kenti karıştıracaktı! 5 bin dolar karşılığında yapacakmış... Görüntüleri ortaya çıktıBir kenti karıştıracaktı! 5 bin dolar karşılığında yapacakmış... Görüntüleri ortaya çıktı
Farklı belirtiler gösteriyor! Erken teşhis hayat kurtarıyorFarklı belirtiler gösteriyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Artı TV'de skandal yayın! TSK operasyonuna 'işgal' dedi, terör örgütü PKK'nın açıklamasını paylaştıArtı TV'de skandal yayın! TSK operasyonuna 'işgal' dedi, terör örgütü PKK'nın açıklamasını paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram altın fiyatı için 8 dev kurumdan tahmin!

Gram altın fiyatı için 8 dev kurumdan tahmin!

Cep telefonuna ÖTV ayarı! İndirim geliyor...

Cep telefonuna ÖTV ayarı! İndirim geliyor...

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Her şeyin altından 73 yaşındaki babaanne çıktı! Lakabı...

Her şeyin altından 73 yaşındaki babaanne çıktı! Lakabı...

Artık Türkiye'ye vizesiz girecekler

Artık Türkiye'ye vizesiz girecekler

İlginizi Çekebilir

İki oğlu, eşi ve dünürleriyle yaşadığı evde ‘çıplak’ dolaşıyor!

İki oğlu, eşi ve dünürleriyle yaşadığı evde ‘çıplak’ dolaşıyor!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Görenler tanıyamıyor! Servet harcadı: Ailem beni reddetti

Görenler tanıyamıyor! Servet harcadı: Ailem beni reddetti

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.