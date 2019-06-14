Rapçi Şam sosyal medyanın gündeminde! Hastaneye yatırıldı

Şam adıyla bilinen rapçi Şamil Oymak'ın grup arkadaşları hakkındaki iddiaları rap dünyasına damga vurdu. İddiaların ardından evinin basıldığını da öne süren Oymak'ın daha önce çalıştığı Kadıköy Acil ve halen bünyesinde olduğu İstanbul Trip üyelerinden gelişmelerin ardından karşılıklı açıklamalar geldi.

Şu anda İstanbul Trip bünyesinde bulunan ve Kadıköy Acil grubunun da eski üyesi Şamil Oymak, Instagram hesabından eski grup arkadaşlarını çocuk istismarı ve uyuşturucu ile suçladı.

Yaşananların ardından Kadıköy Acil üyesi Çağrı Ünsal yaptığı açıklamada, "Şamil sıkıntılı şeyler yaşıyor. Anne ve babası arayıp yardım etmemizi söyledi ve gittik. Ablası zaten evdeydi" dedi.

Şam daha sonra yaptığı açıklamada ise uyuşturucu yüzünden ne yaptığını hatırlamadığını ifade etti. Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Şam yaşamış olduğu psikolojik durum neticesinde, ailesinin isteği ve onayıyla tedavisinin başlatılması için hastaneye yatırıldı.



