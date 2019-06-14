Mynet Trend

Rapçi Şam sosyal medyanın gündeminde! Hastaneye yatırıldı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 14.06.2019 10:01 | Son Güncelleme

Şam adıyla da tanınan ünlü rapçi Şamil Oymak yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaşananların ardından ünlü rapçi hastaneye yatırıldı.

Rapçi Şam sosyal medyanın gündeminde! Hastaneye yatırıldı

Şam adıyla bilinen rapçi Şamil Oymak'ın grup arkadaşları hakkındaki iddiaları rap dünyasına damga vurdu. İddiaların ardından evinin basıldığını da öne süren Oymak'ın daha önce çalıştığı Kadıköy Acil ve halen bünyesinde olduğu İstanbul Trip üyelerinden gelişmelerin ardından karşılıklı açıklamalar geldi.

Şu anda İstanbul Trip bünyesinde bulunan ve Kadıköy Acil grubunun da eski üyesi Şamil Oymak, Instagram hesabından eski grup arkadaşlarını çocuk istismarı ve uyuşturucu ile suçladı.

Yaşananların ardından Kadıköy Acil üyesi Çağrı Ünsal yaptığı açıklamada, "Şamil sıkıntılı şeyler yaşıyor. Anne ve babası arayıp yardım etmemizi söyledi ve gittik. Ablası zaten evdeydi" dedi.

Şam daha sonra yaptığı açıklamada ise uyuşturucu yüzünden ne yaptığını hatırlamadığını ifade etti. Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Şam yaşamış olduğu psikolojik durum neticesinde, ailesinin isteği ve onayıyla tedavisinin başlatılması için hastaneye yatırıldı.


Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Suudi sevgilisiyle büyük aşk yaşıyor! Şaşırtan itirafSuudi sevgilisiyle büyük aşk yaşıyor! Şaşırtan itiraf
Mazhar Alanson'un 56 yaşındaki eşinin vücudu olay oldu! Mazhar Alanson'un 56 yaşındaki eşinin vücudu olay oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rapçi Şam rapçi Şamil Oymak

En Çok Okunan Trend Haberler

Servisçilerden İBB önünde "tahdit kararı" kutlaması

Servisçilerden İBB önünde "tahdit kararı" kutlaması

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı

Suudi Arabistan'da 'helal gece kulübü açıldı' iddiası

Suudi Arabistan'da 'helal gece kulübü açıldı' iddiası

Hanife neden başını açtığını açıkladı!

Hanife neden başını açtığını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sen misin dedikodusunu yapan! 'Komik çilli kız!'

Sen misin dedikodusunu yapan! 'Komik çilli kız!'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cüneyt Özdemir çok sinirlendi: Dost most değilsin...

Cüneyt Özdemir çok sinirlendi: Dost most değilsin...

Eşinin arkadaşıyla el ele görüntülendi! Açıklaması şaşkına çevirdi

Eşinin arkadaşıyla el ele görüntülendi! Açıklaması şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rihanna'dan annelik itirafı

Suudi sevgilisiyle büyük aşk yaşıyor! Şaşırtan itiraf

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in kaslı vücudu olay oldu

Mazhar Alanson'un 56 yaşındaki eşinin vücudu olay oldu!

Gelin adayı Hanife Gürdal'dan eleştirilere yanıt! Neden başını açtığını açıkladı!

Hanife neden başını açtığını açıkladı!

Spice Girls animasyon film oluyor

Spice Girls animasyon film oluyor

Sinem Kobal paylaştı, takipçileri çoraba takıldı

Sinem Kobal paylaştı, takipçileri çoraba takıldı

Hollywood oyuncusu Sylvia Miles 94 yaşında hayatını kaybetti

Oscar tarihine geçmişti! Hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.