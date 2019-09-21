MAGAZİN

Rapçi Şehinşah gözaltına alındı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.09.2019 10:17 | Son Güncelleme

Ünlü rapçi Şehinşah sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda bir şarkısında geçen sözler nedeniyle gözaltına alındığını ifadesinin alınmasından sonra ise serbest bırakıldığını duyurdu.

Rapçi Şehinşah gözaltına alındı

Rapçi Şehinşah Twitter'dan yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu. Sabah evine gelen polisler tarafından gözaltına aldığını belirten Şehinşah, ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldığını söyledi. Şehinşah, gözaltı sebebinin bir şarkısında geçen sözler olduğu bilgisini de verdi.

"KONSERE YETİŞMEM İÇİN YARDIMCI OLDULAR"

Ünlü rapçi paylaşımında şu ifadeleri kullanarak, "Sabah evime gelen polisler eşliğinde, bir şarkımda geçen sözler üzerine gözaltına alındım. Birkaç saat süren ifadenin ardından daha şimdi vatan karakolundan salıverildim. Memur arkadaşlar sağ olsun, konsere yetişmem için ellerinden geldikçe hızlı oldular fakat prosedür gereği vakit aldı. Hızlı bir şekilde yola çıkıyoruz, geç kalırsam kusura bakmayın." dedi.

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Rapçi Şehinşah gözaltına

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