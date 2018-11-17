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Rapoo V280 optik oyuncu mouse’a yakından bakıyoruz

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.11.2018 09:28 | Son Güncelleme

Rapoo V25S optik oyuncu mouse‘unun ardından şimdi de Rapoo V280’i inceliyoruz. Rapoo V25S, uygun fiyatıyla tercih edilebilecek mütevazi bir oyuncu mouse’uydu. Peki ya Rapoo V280 nasıl, şimdi bundan söz edelim.

Rapoo V280 optik oyuncu mouse’a yakından bakıyoruz

Aslına bakarsanız Rapoo V280’in ambalajını görünce her halde daha üst seviye bir modeldir diye düşündük. Mouse’u kutudan çıkarıp kullanmaya başladığımızda ise bu düşüncem tamamen kayboldu. Ürünün iki elde kullanıma uygun tasarım hatları ve bu hatları tamamlayan aydınlatma sistemi bulunuyor. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda USB kablosuna da sahip.

Rapoo V25S ile kıyaslayacak olursak, görünümde neredeyse aynı olduklarını söyleyebiliriz. Rapoo V25S’in tuşlarının basış hissiyatları genel olarak başarılıydı. Sadece sol yan tarafta konumlandırılan iki tuşun pek sağlam his vermediğinden söz etmiştik. İşte bu kötü his, maalesef Rapoo V280’in tüm tuşlarında geçerli. Büyük tuşların sanki altında fazla boşluk varmış gibi, “net” basmanıza imkan tanımıyor. Sanki tuşlar parmaklarınızın altından kaçıyormuş gibi. DPI seviyesini değiştirme tuşu bile stabil değil.

İyi bir kullanım hissi oluşturamıyor

Bildiğiniz üzere bir gaming mouse’u alırken tutuş hissi ve tuşların sunduğu tıklama hissi çok önemlidir. O sağlam ve tok hissi almak istersiniz, ki kendinizi oyunlarda daha güvende hissedebilirsiniz. Kendi adıma konuşmam gerekirse, bu mouse’u bırakın oyunları, masaüstünde gezinti yaparken bile kullanmak istemem.

Unutmadan, 7000 DPI seviyesine kadar çıkabilen mouse, haliyle farklı DPI modları arasında geçişler yapmanıza imkan sunuyor. Rapoo’nun indireceğiniz ücretsiz yazılımı sayesinde hem DPI seçimleri hem de ışıklandırma seçenekleri arasında düzenlemeler yapabiliyor, tuşları programlayabiliyorsunuz.

Bunu almak yerine V25S’i almayı düşünebilirsiniz

Son sözlere gelecek olursak, ürünün yurt dışında 39 euro’luk satış fiyatı bulunuyor. TL olarak hesapladığımızda da yaklaşık 239 TL yapıyor. Daha önce incelediğimiz Rapoo V25S ise, TL olarak yaklaşık 132 TL’ye denk geliyordu. Kısacası, bu iki model arasında bir tercih yapmamız gerekirse kesinlikle V25S’i önerebiliriz. Hem daha iyi bir kullanım sunuyor hem de daha uygun fiyatlı.

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Rapoo V25S Rapoo V280

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