Rapoo V280 optik oyuncu mouse’a yakından bakıyoruz

Aslına bakarsanız Rapoo V280’in ambalajını görünce her halde daha üst seviye bir modeldir diye düşündük. Mouse’u kutudan çıkarıp kullanmaya başladığımızda ise bu düşüncem tamamen kayboldu. Ürünün iki elde kullanıma uygun tasarım hatları ve bu hatları tamamlayan aydınlatma sistemi bulunuyor. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda USB kablosuna da sahip.

Rapoo V25S ile kıyaslayacak olursak, görünümde neredeyse aynı olduklarını söyleyebiliriz. Rapoo V25S’in tuşlarının basış hissiyatları genel olarak başarılıydı. Sadece sol yan tarafta konumlandırılan iki tuşun pek sağlam his vermediğinden söz etmiştik. İşte bu kötü his, maalesef Rapoo V280’in tüm tuşlarında geçerli. Büyük tuşların sanki altında fazla boşluk varmış gibi, “net” basmanıza imkan tanımıyor. Sanki tuşlar parmaklarınızın altından kaçıyormuş gibi. DPI seviyesini değiştirme tuşu bile stabil değil.

İyi bir kullanım hissi oluşturamıyor



Bildiğiniz üzere bir gaming mouse’u alırken tutuş hissi ve tuşların sunduğu tıklama hissi çok önemlidir. O sağlam ve tok hissi almak istersiniz, ki kendinizi oyunlarda daha güvende hissedebilirsiniz. Kendi adıma konuşmam gerekirse, bu mouse’u bırakın oyunları, masaüstünde gezinti yaparken bile kullanmak istemem.