Rapor: 2 bin zenginin serveti dünya nüfusunun yüzde 60'ının gelirinden fazla

Kadınların ücretlendirilmemiş emeğinin yıllık toplam değeri 10 trilyon 800 milyar dolara ulaşıyor.Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu öncesinde yıllık küresel gelir eşitsizliği raporunu açıkladı.

Rapora göre dünyadaki 2 bin 153 milyarderin sahip olduğu servet 4 milyar 600 milyon kişinin toplam gelirinden fazla. Bir başka deyişle, dünya üzerindeki milyarderlerin serveti dünya nüfusunun yüzde 60'ının toplam servetini aşıyor.

Rapora göre gelir eşitsizliğinde cinsiyet önemli rol oynuyor ve yoksul kadınlar gelir piramidinin en altında yer alıyor. Tüm dünyada kadınların yüzde 42'si bakım işleriyle ilgili sorumlulukları nedeniyle çalışamıyor. Bu oran erkeklerde ise sadece yüzde 6 düzeyinde.

Oxfam kadınların ücretlendirilmemiş bakım emeğinin günde 12 milyar 500 milyon saati bulduğunu ve yıllık değerinin 10 trilyon 800 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Oxfam Hindistan CEO'su Amitabh Behar Reuters'e yaptığı açıklamada "Görünen ekonominin gizli motorunun kadınların ücretlendirilmemiş bakım emeği olduğunun altını çizmek bizim için önemli" dedi.