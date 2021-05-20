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Rapor: 55 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi

20.05.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi, 2020 yılında 55 milyon kişinin yaşadığı yerden kaçmak zorunda kaldığını açıkladı.

Rapor: 55 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi

Bu sayının, pandemiye rağmen çok yüksek olduğuna dikkat çekildi.Küresel koronavirüs salgınına rağmen, dünya çapında kendi ülkelerinde başka bölgelere kaçmak zorunda kalan insan sayısı 2020 yılında arttı. Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi'nin (IDMC) bugün Cenevre'de açıkladığı rapora göre, 2020 yılının sonunda 55 milyon kişi ülke içinde başka bölgelere kaçmak zorunda kaldı. Bunun bugüne kadar kaydedilen en yüksek sayı olduğu belirtilen raporda, 2019 yılında savaş ve doğal felaketler nedeniyle bulundukları yerden ayrılmak zorunda kalan insanların sayısının 51 milyon olduğu kaydedildi.

IDMC ayrıca ülke sınırları içerisindeki göç hareketlerini ve birkaç kere yerinden edilen insanların durumu da mercek altına aldı. Buna göre, 2020 yılında 40,5 milyon kişinin birkaç kere yer değiştirmek zorunda kaldı. IDMC'nin de parçası olduğu Norveç Mülteci Konseyi Başkanı Jan Egeland, "Geçen sene her saniye bir kişinin evini terk etmek ve kendi ülkesinde kaçmak zorunda olması şoke edici" dedi.

"Sayılar pandemiye rağmen yüksek"

IDMC Direktörü Alexandra Bilak, "Pandemi göz önünde bulundurulduğunda bu yüksek sayılar daha fazla endişe verici oluyor. Korona kısıtlamaları ve enfeksiyon tehlikesi bazılarını acil olarak sığınabilecekleri bir yer aramaktan alıkoydu ve ayrıca sahada veri toplamak daha da zorlaştı. Buna rağmen sayılar hala yüksek" değerlendirmesinde bulundu.

IDMC'ye göre, Etiyopya, Mozambik ve Burkina Faso'da artan şiddet olayları ve radikal grupların varlığı kendi ülkesinde kaçmak zorunda kalanların sayısını artırdı. Ayrıca Suriye, Afganistan ve Kongo'da görüldüğü gibi süregelen çatışmalar da yoğun göç hareketlerine neden oldu.

Şiddet olayları, 10 milyondan az insanın yaşadığı yerden kaçmasına neden olurken, doğal afetler yaklaşık 31 milyon insanı kendi ülkesinde yerinden etti. Asya'da milyonlarca insan Amphan tayfunu nedeniyle bulunduğu yerden kaçtı. Orta Amerika ve Karayipler fırtınalarla sarsıldı. Afrika ve Ortadoğu'da sel felaketinden dolayı milyonlarca insan evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

İnsanların kaçmak zorunda kalmasının ana nedeninin iklim değişikliği olmadığını dile getiren IDMC uzmanları, ekonomik ve siyasal nedenlerden ötürü doğal felaketlerden kendilerini koruyacak bir yolları olmamasından dolayı insanların evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

dpa/AI, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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