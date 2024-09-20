Rapor alamadı diye aile hekimini darbetti! Tepki çeken görüntüler sonrası o anne tutuklandı

Çocuğuna rapor vermeyen hekimi darp eden anne mahkemeye çıkarıldı. O kadın mahkeme kararıyla tutuklandı.
Fevziçakmak Aile Sağlığı Merkezi'nde A.D. isimli kadın personelini, oğluna rapor vermediği için darbeden Y.C. adlı kadın, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Y.C., işlemlerinin ardından sağlık kontrolü akabinde "Sağlık Çalışanına Görevi Dolayısıyla Kasten Yaralama" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Y.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)