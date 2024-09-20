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  4. Rapor alamadı diye aile hekimini darbetti! Tepki çeken görüntüler sonrası o anne tutuklandı

Rapor alamadı diye aile hekimini darbetti! Tepki çeken görüntüler sonrası o anne tutuklandı

20.09.2024 17:49
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Eskişehir'de bir anne, çocuğuna rapor vermedi diye kadın aile hekimini darbetmişti. Polis tarafından gözaltına alınan kadın hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Y.C. adlı kadın tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Rapor alamadı diye aile hekimini darbetti! Tepki çeken görüntüler sonrası o anne tutuklandı

Çocuğuna rapor vermeyen hekimi darp eden anne mahkemeye çıkarıldı. O kadın mahkeme kararıyla tutuklandı.

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OĞLUNA RAPOR VERMEDİ DİYE PERSONELİ DARBETTİ

Fevziçakmak Aile Sağlığı Merkezi'nde A.D. isimli kadın personelini, oğluna rapor vermediği için darbeden Y.C. adlı kadın, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Y.C., işlemlerinin ardından sağlık kontrolü akabinde "Sağlık Çalışanına Görevi Dolayısıyla Kasten Yaralama" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Y.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aile hekimi
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