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Rapor: Alman ekonomisinde ilk yarıda resesyon "kaçınılmaz"

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2020 17:33 | Son Güncelleme

Alman ekonomistlerin bilirkişi raporunda koronavirüs nedeniyle yılın ilk yarısında ekonomide resesyonun "kaçınılmaz" olduğu kaydedildi.

Rapor: Alman ekonomisinde ilk yarıda resesyon "kaçınılmaz"

Ekonominin yüzde 2,8 ila 5,4 oranında daralması bekleniyor.Çin'de başlayıp bütün dünya ülkelerine yayılan koronavirüse karşı mücadele devam ederken virüsün ekonomilere etkileri de bertaraf edilmeye çalışıyor.

Ancak Alman hükümetine tavsiyelerde bulunan ekonomistlerden oluşan Alman Ekonomik Uzmanlar Konseyi tarafından açıklanan raporda, koronavirüs nedeniyle ilk yarıda resesyonun "kaçınılmaz" olduğu belirtildi.

Ekonomistler Pazartesi günü yayımladıkları raporda, koronavirüs salgınının daha ne kadar süreceği ve bu bağlamda kısıtlamaların kapsamına bağlı olarak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)'nın yüzde 2,8 ila 5,4 arasında daralabileceğini kaydetti.

Yaz aylarında normale dönüş beklentisi

2020 ve 2021 yılları için üç ayrı senaryo üzerinde duran ekonomistler, eldeki mevcut bilgilere göre en muhtemel senaryonun ekonomik durumun yaz aylarında normale dönmesi olduğunu belirttiler.

2020 yılında GSYİH'nın ortalama yüzde 2,8 daralabileceğini söyleyen ekonomistler, 2021 yılında ekonominin tekrar yüzde 3,7 büyüyebileceğini kaydettiler.

Raporda yer alan risk senaryosunda ise ekonomistler "üretimde büyük ölçekli aralar veya uzun vadeli sağlık politikası önlemleri" alınması halinde GSYİH'nın bu yıl yüzde 5,4'e kadar daralabileceğini, ancak 2021'de ekonominin daha hızlı bir şekilde yüzde 4,9 büyüyebileceğini değerlendiriyor.

Raporda üçüncü senaryo ise önlemlerin yazdan sonraya kadar devam etmesi ve ekonomik toparlanmanın 2021 yılına kadar başlamaması olarak ele alınıyor. Bu durumda finansman koşullarındaki bozulma ve belirsizliğin yerleşmesi nedeniyle ekonomik altyapıda bozulmanın engellenemeyebileceği belirtildi.

"Testler artırılmalı"

Ekonomik Uzmanlar Konseyi Başkanı Lars Feld şu anda sağlık önlemlerinin ön planda olması gerektiğini söyledi. Feld ekonomik hayata kısıtlama getirilen bu zamanın, temel senaryo için hazırlıklı olmak bağlamında, sağlık sisteminin kapasitesinin ve ulus çapında yapılan testlerin artırılması için kullanılması gerektiğini belirtti.

Feld, net iletişimin finansal piyasaların istikrarı için önemli olduğunun altını çizerek bunun gerekirse Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) gibi mevcut araçlar da kullanılarak Euro ülkelerine koordineli olarak likidite sağlanmasını da içerdiğini belirtti.

AFP / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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