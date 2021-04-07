Rapor: Almanya nitelikli iş gücü açığıyla karşı karşıya kalabilir

Göçe ilişkin düzenlemelerdeki değişiklikler ve emeklilik yaşının yükseltilmesiyle bunun önüne geçilebileceği belirtildi.Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) raporuna göre, Avrupa'nın kilit ekonomisi olan Almanya birkaç yıl içinde nitelikli iş gücü açığıyla karşılaşabilir. Raporda en kötü senaryoya göre, işverenlerin 2040 yılına kadar her sekiz uzman iş gücünden birini kaybedebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Raporda, Almanya'da 1940'ların ikinci yarısından 1960'ların ikinci yarısına kadar doğanları kapsayan ve "baby boomer” olarak bilinen kuşağın emekliye ayrılmasının ardından üç senaryonun mümkün olduğu belirtildi. İlk senaryoya göre, 2040 yılında istihdam piyasasında aktif 20-69 yaş aralığındaki uzman iş gücünün sayısının sabit kalacağı ve yaklaşık 35 milyon 200 bin olacağı belirtildi. Bir diğer senaryoda ilk senaryoya göre 3 milyon 100 bin daha az nitelikli iş gücü olabileceği tahmini yapılırken, Almanya'nın yeterince göç almaması ve iş piyasasına katılımın düşük kalması halinde uzman iş gücü sayısının 4 milyon 200 bine gerileyebileceği kaydedildi.