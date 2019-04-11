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Rapor almaya geldiği sağlık merkezinde iki doktoru darbetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 22:56 | Son Güncelleme

Rapor almaya geldiği sağlık merkezinde iki doktoru darbetti

Sağlık-Sen Adana Şubesi, kentteki bir aile sağlığı merkezine sürücü belgesi için sağlık raporu almaya gelen kişinin, iki doktoru darbetmesine ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Sendikanın yayımladığı mesajda, ismi belirtilmeyen 63 yaşındaki bir kişinin, sürücü ehliyeti almak için kentteki aile sağlığı merkezine başvurduğu bildirildi.

Muayene olduğu doktor Yasemin Ozan'ın, kendisini başka bir sağlık merkezine sevk etmek istemesi üzerine, hastanın, odada alıkoyduğu Ozan'ı darbettiği belirtildi.

Aynı kişinin, ertesi gün bir arkadaşıyla merkeze tekrar gelerek doktor İsmail Sakar'ı da darbettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık hizmeti verilen yerler, kutsal mekanlardır. Buralarda halkımıza şifa dağıtılır. Bu kendini bilmezler nasıl şiddet yoluna başvururlar onu da anlamakta zorlanmaktayız. Sağduyulu halkımızın ülke gündeminde sürekli yerini alan bu sorunun çözümünde bizimle birlikte hareket edeceğine ve yanımızda olacağına inancımız tamdır. Bu inançla meslektaşımıza geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz. Sağlıkta şiddet olayını kınıyoruz."

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