Rapor almaya gelen baba- oğul, doktoru dövdü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, Aile Sağlığı Merkezi'ne sürücü belgesi için sağlık raporu almaya gelen O.E. ile oğlu G.E., doktorla tartıştı. Ayırmak için araya giren aynı merkezde görevli doktor Mehmet Akyol ise baba- oğul tarafından dövüldü.

Olay, dün, Yalvaç 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. O.E. ve oğlu G.E., sürücü belgesi için sağlık raporu almak amacıyla merkeze geldi. O.E. ve G.E., ismi öğrenilemeyen doktordan sağlık raporu istedi. Baba- oğul ile görevli doktor arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafları yatıştırmak amacıyla araya giren, aynı merkezde çalışan doktor Mehmet Akyol ise O.E. ve G.E. tarafından dövüldü. Başından darbe alıp, yaralanan Akyol, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Doktor Mehmet Akyol'un baba- oğuldan şikayetçi olacağı belirtildi.

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