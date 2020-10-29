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Rapor: Apple iPhone 12'nin üretim kapasitesini artırdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.10.2020 15:08 | Son Güncelleme

iPhone 12 için önemli bir rapor ortaya çıktı. Raporda yer alan iddialara göre Apple, iPhone 12'nin üretim kapasitesini artırma kararı aldı. Bu kararın arkasında ise görünüşe bakılırsa iPhone 12'ye karşı oluşan talep var.

Rapor: Apple iPhone 12'nin üretim kapasitesini artırdı

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için siparişler devam ediyor. Hatta birçok tüketici, yeni iPhone modeline kavuşmuş durumda. Fakat son iddialara göre Apple, 6,1 inçlik çift kameraya sahip iPhone 12'nin siparişleri için önemli bir karar vermek zorunda kaldı.

APPLE'DAN İPHONE 12 ÜRETİMİ İÇİN KARAR

Ortaya çıkan bir rapora göre Apple iPhone 12'nin üretim kapasitesini arttırma kararı aldı. Rapordaki iddialara bakılırsa Apple, üretim kapasitesini 2 milyon ünite artıracak. Bunun nedeni ise beklenildiği üzere iPhone 12'ye karşı oluşan talep. Rapor, yeni iPhone modelinin yüksek talep gördüğünü belirtiyor. Bu noktada şunu hatırlatmakta fayda var; Apple analizleriyle tanınan ünlü analist Ming-Chi Kuo, iPhone 12 ve 12 Pro için ön siparişlerin toplamda 7-9 milyon adet olduğunu iddia etmiş, sadece iki modelin sipariş sayısının iPhone 12 ailesinin toplam sipariş sayısının yüzde 60 ila yüzde 70'ine denk geleceği tahmininde bulunmuştu.

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iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max ön siparişleri, Apple'ın paylaştığı bilgilere göre 6 Kasım'da başlayacak. iPhone 12 ailesinin Türkiye fiyatlarına dair ise henüz resmi bir bilgi yok. Ayrıca yeni iPhone'ların Türkiye çıkış tarihleri de açıklanmış değil.

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