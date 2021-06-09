Rapor: Apple, mini LED MacBook Pro'ları ertelemek zorunda kaldı

Apple WWDC 2021 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliğini düzenledi. Etkinlikte iOS 15, iPadOS 15, MacOS Monterey, WatchOS 8 gibi yeni işletim sistemlerinin sürümü tanıtıldı. Etkinlik öncesi Apple'ın 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini bu etkinlik kapsamında duyuracağı söyleniyordu. Ancak Apple etkinlik boyunca yazılıma odaklandı, herhangi bir donanım tanıtmadı. Yeni gelen bir rapor ise 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin akıbetine yönelik önemli iddialarda bulundu.

APPLE MİNİ LED SORUNU YAŞADI

Yayınlanan yeni bir rapor, Apple'ın uzun süredir söylentileri dolaşan yeni MacBook Pro modellerinin üretimini mini LED panellerde yaşanan tedarik sıkıntısı nedeniyle ertelemek zorunda kalmış olabileceğini öne sürüyor. Raporda Apple'ın bu yıl içinde iki yeni MacBook Pro modelini piyasaya sürmesinin beklendiği ve üçüncü çeyrekte ise sevkiyatlara başlamayı planlandığını belirtiyor.

Apple'ın daha önce yeni dizüstü bilgisayarlarının seri üretimine ikinci çeyrekte başlamayı planladığını da söyleyen rapordaki kaynaklar, ancak mini LED panellerde karşılaşılan durum nedeniyle şirketin üretimi yeniden planlamak zorunda kaldığını söylüyor.