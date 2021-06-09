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  4. Rapor: Apple, mini LED MacBook Pro'ları ertelemek zorunda kaldı

Rapor: Apple, mini LED MacBook Pro'ları ertelemek zorunda kaldı

09.06.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini WWDC 2021 etkinliğinde görücüye çıkarmadı. Yayınlanan yeni bir rapora göre, yeni MacBook Pro modellerinin üretimindeki gecikmenin temel sebebi mini LED ekranlardan kaynaklanıyor.

Rapor: Apple, mini LED MacBook Pro'ları ertelemek zorunda kaldı

Apple WWDC 2021 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliğini düzenledi. Etkinlikte iOS 15, iPadOS 15, MacOS Monterey, WatchOS 8 gibi yeni işletim sistemlerinin sürümü tanıtıldı. Etkinlik öncesi Apple'ın 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini bu etkinlik kapsamında duyuracağı söyleniyordu. Ancak Apple etkinlik boyunca yazılıma odaklandı, herhangi bir donanım tanıtmadı. Yeni gelen bir rapor ise 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin akıbetine yönelik önemli iddialarda bulundu.

APPLE MİNİ LED SORUNU YAŞADI

Yayınlanan yeni bir rapor, Apple'ın uzun süredir söylentileri dolaşan yeni MacBook Pro modellerinin üretimini mini LED panellerde yaşanan tedarik sıkıntısı nedeniyle ertelemek zorunda kalmış olabileceğini öne sürüyor. Raporda Apple'ın bu yıl içinde iki yeni MacBook Pro modelini piyasaya sürmesinin beklendiği ve üçüncü çeyrekte ise sevkiyatlara başlamayı planlandığını belirtiyor.

MacBook Pro

Apple'ın daha önce yeni dizüstü bilgisayarlarının seri üretimine ikinci çeyrekte başlamayı planladığını da söyleyen rapordaki kaynaklar, ancak mini LED panellerde karşılaşılan durum nedeniyle şirketin üretimi yeniden planlamak zorunda kaldığını söylüyor.

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YENİ MACBOOK PRO MODELLERİ NELER SUNACAK?

14 inç ve 16 inç MacBook Pro'ların kasım ayında duyurulan ve iPad Pro'da dahi kullanılan M1 işlemciye göre daha iyi performans ve enerji verimliliğine sahip bir Apple Silicon işlemcisine sahip olacağı söyleniyor. Bu işlemci M1X veya M2 olarak adlandırılabilir. Ayrıca Touch Bar'a yer vermeyeceği bildirilen yeni modellerin mini LED ekran da dahil olmak üzere güncellenmiş bir tasarım ile gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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