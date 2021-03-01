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Rapor: Çin'de yabancı gazeteciler üzerindeki baskı büyüyor

01.03.2021 18:47 | Son Güncelleme:
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Rapor: Çin'de yabancı gazeteciler üzerindeki baskı büyüyor

FCCC'nin raporuna göre, Çin yabancı gazetecilere giderek daha fazla engel çıkarıyor.

Gazeteciler, Çin'de mesleklerini icra edememekten ve baskıların artmasından şikayetçi.Yabancı Muhabirler Kulübü'nün (FCCC) hazırladığı rapora göre, Çin hükümeti ülkede görevli yabancı gazeteciler üzerindeki baskısını giderek artırıyor.

Raporda yer verilen bir anketin sonuçlarına göre, art arda üçüncü yılda da hiçbir yabancı muhabir iş koşullarının iyileştiği değerlendirmesinde bulunmadı. Çinli yetkililerin ülkedeki yabancı muhabirlerin işini yapmasını engellemek için gösterdikleri çabanın "dramatik şekilde arttığı" tespitine yer verilen raporda, yetkililerin gazetecileri "korkutmak" ve "taciz etmek" için ellerindeki tüm araçları kullandığı ifadeleri yer alıyor. Rapora göre, korona pandemisi döneminde yürürlüğe giren kısıtlamalar da gazetecilerin haber yapmasını ve seyahat etmelerini engellemek için bahane edildi.

Diplomatik gerginlikler medya mensuplarına yansıyor

Yabancı Muhabirler Kulübü'nün raporu, Çin'le sorun yaşayan ülkelerin muhabirleri Çin yönetiminin baskısını daha fazla hissediyor. Rapora göre, 2020'nin ilk yarısında 18 ABD'li gazeteci ülkeyi terk etmeye zorlandı. İki Avustralyalı gazeteci ise Çinli güvenlik kurumları ile yaşadıkları sorunlar sonrasında ülkeyi terk etti.

FCCC, raporda 2020 yılında Çin'de basın özgürlüğünün bu denli kötüleşmesinden duyulan "büyük hayal kırıklığını" dile getirdi. 2022 yılında Çin'in başkenti Pekin'de yapılması planlanan kış olimpiyatlarına da dikkat çeken kuruluş, Çin hükümetini yabancı gazetecilerin kısıtlamalar olmaksızın işlerini yapabilmelerine imkân tanımaya çağırdı.

Çin'den rapora tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı ise rapordaki suçlamaları geri çevirdi ve Yabancı Muhabirler Kulübü'nün Çin'de resmi olarak tanınmadığını açıkladı. Çin'in bir hukuk devleti olduğu belirtilen açıklamada, Çin'deki herkesin yasalara saygılı olması gerektiği ifade edildi. Yabancı gazetecilerin ülkede memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, "Bizim reddettiğimiz Çin'e karşı ideolojik önyargılılık ve basın özgürlüğü kisvesi altında üretilen yalan haberler" denildi.

dpa/BÖ,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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