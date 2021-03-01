Rapor: Çin'de yabancı gazeteciler üzerindeki baskı büyüyor

Gazeteciler, Çin'de mesleklerini icra edememekten ve baskıların artmasından şikayetçi.Yabancı Muhabirler Kulübü'nün (FCCC) hazırladığı rapora göre, Çin hükümeti ülkede görevli yabancı gazeteciler üzerindeki baskısını giderek artırıyor.

Raporda yer verilen bir anketin sonuçlarına göre, art arda üçüncü yılda da hiçbir yabancı muhabir iş koşullarının iyileştiği değerlendirmesinde bulunmadı. Çinli yetkililerin ülkedeki yabancı muhabirlerin işini yapmasını engellemek için gösterdikleri çabanın "dramatik şekilde arttığı" tespitine yer verilen raporda, yetkililerin gazetecileri "korkutmak" ve "taciz etmek" için ellerindeki tüm araçları kullandığı ifadeleri yer alıyor. Rapora göre, korona pandemisi döneminde yürürlüğe giren kısıtlamalar da gazetecilerin haber yapmasını ve seyahat etmelerini engellemek için bahane edildi.

Diplomatik gerginlikler medya mensuplarına yansıyor

Yabancı Muhabirler Kulübü'nün raporu, Çin'le sorun yaşayan ülkelerin muhabirleri Çin yönetiminin baskısını daha fazla hissediyor. Rapora göre, 2020'nin ilk yarısında 18 ABD'li gazeteci ülkeyi terk etmeye zorlandı. İki Avustralyalı gazeteci ise Çinli güvenlik kurumları ile yaşadıkları sorunlar sonrasında ülkeyi terk etti.