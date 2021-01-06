Rapor: iPhone 12 mini'nin satışları da 'mini' oldu!

Apple iPhone 12 ailesini ekim ayında tanıttı ve tanıtım sonrası iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'ten oluşan aile sırasıyla satışa sunuldu. Kullanıcılar, siparişlerini oluşturarak yeni iPhone modellerine erişti. Bu noktadan başlayarak kasım ayına kadar satılan iPhone modellerini gösteren bir rapor ise iPhone 12 modellerinin satışları hakkında önemli bilgiler verdi. Özellikle de iPhone 12 mini için.

SATIŞLARIN LİDERİ İPHONE 12

Rapora göre iPhone 12 ailesi, tanıtım etkinliğinden hemen sonra, yani ekim ayından kasım ayına kadar ABD'de yapılan yeni iPhone satışlarının yüzde 76'sını oluşturdu. Tüm serinin içinde en çok parlayan model ise iPhone 12 oldu. 6.1 inçlik model, rapora göre yüzde 27'lik oran ile ABD'deki yeni iPhone satışlarında en büyük paya sahip oldu. iPhone 12'yi ise iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max takip etti ve iki model aynı dönemdeki satışların yaklaşık yüzde 20'sini oluşturdu. iPhone 12 mini ise Apple için büyük bir hayal kırıklığı yaratmış olabilir.

İPHONE 12 MİNİ İLGİ GÖRMEDİ Mİ?

iPhone 12 mini 5,4 inçlik ekranıyla Apple tarafından 'dünyanın en küçük 5G telefonu' olarak lanse edildi. Daha öncesinde ise birçok sosyal medya kullanıcısının Apple'a karşı iPhone SE 2020'nin güncel bir tasarıma sahip bir versiyonunu tanıtması için yoğun bir istek vardı. Fakat rapor, bu isteklerin rakamlara yansımadığını gösteriyor. Buna göre iPhone 12 mini, ekim ayından kasım ayına kadar ABD'de gerçekleştirilen iPhone satışlarının sadece yüzde 6'sını oluşturmuş durumda.

Analist Mike Levin'e göre bunun nedeni eski iPhone modellerinin fiyatlandırması olabilir. Çünkü iPhone XR modeli 499 dolardan, iPhone 11 ise 599 dolardan ABD'li kullanıcılar tarafından satın alınabiliyor.

