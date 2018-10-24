HABER

Rapor: İran’da düşen Türk uçağının iki motoru da çarpmaya yakın durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 14:24 | Son Güncelleme

İran’da geçen Mart ayında düşen 11 kişinin yaşamını yitirdiği TC-TRB kuyruk tescilli uçağın iki motorunun da çarpma anına yakın zamanda durduğu, kazayla ilgili hazırlanan ön raporda belirtildi.

Gökhan Artan / İstanbul, 24 Ekim (DHA) - İran’da geçen Mart ayında düşen 11 kişinin yaşamını yitirdiği TC-TRB kuyruk tescilli uçağın iki motorunun da çarpma anına yakın zamanda durduğu, kazayla ilgili hazırlanan ön raporda belirtildi.

Kaptan Pilot Beril Gebeş ve İkinci Pilot Melike Kuvvet'in yönetimindeki TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran'da düşmüş, kazada iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirtmişti. İran Sivil Havacılık Kurumu’nun hazırladığı ön raporda, TC-TRB kuyruk tescilli uçağın motorlarının çalıştığı ancak uçağın stall (uçağın havada süratsiz kalması) durumundan çıkamayıp anormal duruma girince her iki motorunun da çarpmaya yakın durduğu da belirtildi. Raporda, motorların neden durduğu ise belirtilmedi. Olay anında uçağın mevcut irtifasının pilotun uçağın stall durumundan kurtulabilmesi için yeterli olduğu, dağlık bölgeye çarpmadan önce de uçağın kumanda kabiliyetinin olduğu raporda yer aldı.

Ön rapor eldeki mevcut verilere göre hazırlanırken ortaya çıkacak yeni veriler ile bulgulara ilave veya değişiklik yapılarak nihai rapor hazırlanacak.Bu raporun gelecek yıl çıkması bekleniyor. Kazanın üzerinden 7 aydan fazla zaman geçmesine rağmen uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cesedine henüz ulaşılamadı.

PARTNERMutluluktan ağladımMutluluktan ağladım
Sivas'ta mesire alanında sonbahar güzelliğiSivas'ta mesire alanında sonbahar güzelliği
Sağlık merkezinin kirlenmemesi için galoş takıp içeri girdilerSağlık merkezinin kirlenmemesi için galoş takıp içeri girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Cumhur İttifakı açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Cumhur İttifakı açıklaması

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudiler kuyunun aranmasını istemedi!

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudiler kuyunun aranmasını istemedi!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında cezalar onandı!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında cezalar onandı!

Cübbeli Ahmet'ten yeni eğitim modeline tepki: Anaokulunda Kuran öğretecek misin?

Cübbeli Ahmet'ten yeni eğitim modeline tepki: Anaokulunda Kuran öğretecek misin?

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

El Kaide'nin bıraktığı Japon vatandaşının kimliği belli oldu

El Kaide'nin bıraktığı Japon vatandaşının kimliği belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.