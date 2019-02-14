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Rapor: Kaşıkçı cinayeti sonrası 32 kg et sipariş edildi

14.02.2019 17:44 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün raporunda, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin delillerinin başkonsolosluktaki tandırda yakıldığı belirtildi.

Cinayet sonrası ise 32 kilogram et sipariş edildiği öne sürüldü.İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yıllık faaliyet raporunda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya dair ayrıntılara da yer verdi. Raporda, infaz timinin Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından konsolosluk konutuna 32 porsiyon pişmemiş et sipariş ettiği belirtildi.

Emniyetin cinayete ilişkin sunduğu ayrıntılarda, delillerin konsolosluk konutu içinde yer alan tandırda yakılarak yok edilmiş olabileceğine yer verildi. Başkonsoloslukta ikisi su kuyusu, biri de doğalgaz ve odunla ateşlenen bir tandır olmak üzere üç kuyu olduğu belirtildi. DNA izlerini yok edecek bir ısıya ulaşan tandırda delillerin yok edilmiş olmasından şüphe duyulduğu belirtildi.

Raporda ayrıca Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in muhtemel ikinci cinayet kurbanı olabileceğine dikkat çekildi. Kaşıkçı'yı karşılayan görevlinin, Suudi gazeteciyi dışarda bekleyen bir kişi olduğu bilgisini paylaşmadığı aktarıldı.

Sunulan bilgilere göre, 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha izine rastlanmayan gazetecinin cinayetine ilişkin delillerin, karartma altında arandığı belirtildi. Raporda ayrıca "kirli planın" Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) tarafından deşifre edildiği belirtildi.

IHA, GA/ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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