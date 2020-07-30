Rapor: Korkunç anılar Ezidilerin peşini bırakmıyor

Af Örgütü konuştuğu Ezidi çocuklara yönelik raporunu yayınladı.Uluslararası Af Örgütü (AI), Ezidilerin Irak'ta IŞİD tarafından katledilmelerinin yıl dönümü öncesi yayınladığı raporda, hayatta kalan Ezidi çocukların aradan geçen zamana karşı devam eden travmalarına dikkat çekti.

Af Örgütü, perşembe günü yayınlanan raporunda, IŞİD'den kurtarılabilen Ezidilerin, özellikle de çocukların, yaşadıkları nedeniyle uzun süreli etkileri olacak travmalar yaşadıklarını belirtti.

Örgüt raporunu, çok sayıda Ezidi'nin anlattıklarına dayandırıyor. Uluslararası Af Örgütü Kriz Müdahale Direktör Yardımcısı Matt Wells, "Her ne kadar geçmişlerine yönelik kabus azalsa da, bu çocukların hala fazlasıyla yardıma ihtiyacı var" dedi.

Wells, Ezidi çocuklarında travma sonrası stres sendromu görüldüğünü, ruh hallerinin değişken olduğunu ve tutsak oldukları dönemde yaşadıkları korkunç olayları unutamadıklarını ifade etti.

"Kendimi yalnız bırakılmış hissediyorum"

Raporda, örgütün konuştuğu çocukların anlattıkları da yer alıyor. Onlardan biri de 15 yaşındaki Sahir. IŞİD tarafından zorla savaştırılan çocuk, "kendini psikolojik ve fiziksel sorunlarıyla yalnız bırakılmış hissedildiğini" anlatıyor. Raporda, Sahir'in duygularını, "Aradığım şey, birinin benimle ilgilenmesi, bir şekilde bana destek vermesi ve bana, 'senin yanındayım' demesi" diyerek ifade ettiği belirtiliyor.