Rapor: Koronavirüs gıda fiyatlarını düşürecek

Gelirlerdeki düşüş nedeniyle fiyatlardaki gerilemeye rağmen tarım ürünlerine talebin de azalması bekleniyor. Raporda bu durumun dünyadaki gıda güvenliğini daha da tehlikeye atabileceği uyarısı yapıldı. Rapora göre özellikle bitkisel yağlar ve hayvansal ürünlere yönelik talep azalırken temel gıdalar bu eğilimden daha az etkilenecek.

OECD Genel Sekreteri Angel Gurria virüsün özellikle gelişmekte olan ülkelerde hızlı bir şekilde yayıldığına dikkat çekerek bu durumun endişeleri daha da artırdığını belirtti. Raporda pandeminin düşük gelirli ülke piyasalarında "tarihi şoklara" yol açacağı endişesi dile getirildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nün açıkladığı ''Tarımsal Görünüm 2020-2029 Ortak Raporu'''na göre koronavirüs nedeniyle "tedarik zincirlerinde benzeri görülmemiş güvensizlik ve satın alma gücündeki büyük azalma" dünya çapında tarımsal üretimde orta vadede beklenen iyimser görünümü değiştirecek.

"Tarım alanındaki sorunlar ihmal edilmemeli"

OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, pandemi nedeniyle domuz vebası, iklim değişimi ve çekirge istilası gibi tarım alanında beklenilen diğer sorunların ihmal edilmemesi konusunda da uyardı.

Raporda, koronavirüs ve etkilerine rağmen tarım ürünleri üretminin 2029'a kadar dünya çapında yılda yüzde 1,4 oranında artacağı tahminine yer verildi. Üretimdeki artışta daha yoğun ekim yöntemlerinin kullanılması ve yatırımların yüzde 85'lik payı bulunacağı, büyümedeki yüzde 5'lik oranınsa ekim alanlarının genişletilmesinden kaynaklanacağı kaydedildi. Tarımsal üretimdeki büyümenin artan talebi karşılayacak seviyeye geleceği ve bunun fiyatların düşmesini de beraberinde getireceği belirtildi.

Türkiye'ye dair öngörüler

Önümüzdeki on sene boyunca beklenen tarım ve gıda alanındaki büyüme rakamlarına da yer verilen raporda Türkiye ile ilgili bölümde buğday üretiminin yüzde 1,44, pirinç üretiminin ise yüzde 1,59 oranında artacağı tahminine yer veriliyor.

Türkiye'de hayvansal gıda üretiminin yüzde 4,52'den yüzde 1,37'ye gerilemesi, şeker üretiminde ise yaklaşık yüzde dört oranında azalma öngörülüyor.

epd / NS,BK

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