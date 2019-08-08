Rapor: Küresel ısınma gıda zincirini tehlikeye sokabilir

Bu durumda 2050’ye kadar 178 milyon kişinin susuzlukla karşı karşıya kalma riski var.Giderek artan dünya nüfusuyla birlikte tüketim de artıyor. Yakın gelecekte de bu yükselme eğilimi sürecek. Ne var ki gezegenimizin kaynakları gibi, tarımsal araziler de sınırlı.

Tarımsal alanların kullanımı ve bunun iklim değişikliğine etkileri arasındaki güçlü bağlantı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli‘nin (IPCC) 8 Ağustos tarihli son raporunun odak noktasını oluşturuyor. Raporda sağlıksız toprak ve ormanların iklim değişikliğini nasıl hızlandırdığına ve değişen iklim koşullarının da bunun sonucu olarak ormanları ve toprak sağlığını nasıl etkilediğine yönelik kısır döngü mercek altına alınıyor.

IPCC'nin bulguları 52 ülkeden 103 gönüllü uzmanın iki yıllık çalışmayla elde ettiği verilere dayanıyor. Rapor pek de iç açıcı bir geleceğe işaret etmiyor: Eğer küresel ısınma Paris Anlaşması'nda belirlenen 2 santigrat derece limitini aşarsa verimli topraklar çöle dönüşecek, buzulların erimesi sonrası altyapı çökecek, kuraklık ve aşırı hava koşulları gıda zincirini tehlikeye sokacak.