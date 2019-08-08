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Rapor: Küresel ısınma gıda zincirini tehlikeye sokabilir

08.08.2019 23:28 | Son Güncelleme

IPCC'nin raporuna göre küresel ısınma 1,5 santigrat limitini aşarsa gıda zinciri tehlikeye girebilir.

Rapor: Küresel ısınma gıda zincirini tehlikeye sokabilir

Bu durumda 2050’ye kadar 178 milyon kişinin susuzlukla karşı karşıya kalma riski var.Giderek artan dünya nüfusuyla birlikte tüketim de artıyor. Yakın gelecekte de bu yükselme eğilimi sürecek. Ne var ki gezegenimizin kaynakları gibi, tarımsal araziler de sınırlı.

Tarımsal alanların kullanımı ve bunun iklim değişikliğine etkileri arasındaki güçlü bağlantı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli‘nin (IPCC) 8 Ağustos tarihli son raporunun odak noktasını oluşturuyor. Raporda sağlıksız toprak ve ormanların iklim değişikliğini nasıl hızlandırdığına ve değişen iklim koşullarının da bunun sonucu olarak ormanları ve toprak sağlığını nasıl etkilediğine yönelik kısır döngü mercek altına alınıyor.

IPCC'nin bulguları 52 ülkeden 103 gönüllü uzmanın iki yıllık çalışmayla elde ettiği verilere dayanıyor. Rapor pek de iç açıcı bir geleceğe işaret etmiyor: Eğer küresel ısınma Paris Anlaşması'nda belirlenen 2 santigrat derece limitini aşarsa verimli topraklar çöle dönüşecek, buzulların erimesi sonrası altyapı çökecek, kuraklık ve aşırı hava koşulları gıda zincirini tehlikeye sokacak.

Söz konusu rapora göre, yeryüzünün 1,5 derece ısınması halinde, 2050'ye kadar 178 milyon insan su yetersizliğinden ve çölleşmeden muzdarip olacak. Dünyanın 2 derece ısınması halinde ise bu senaryodan etkilenen kişi sayısı 220 milyonu bulacak.

IPCC'nin raporunun geçmişe yönelik verileri de, 1961'den 2013'e kadar kuraklıktan etkilenen susuz bölgelerin oranının, her yıl ortalama yüzde 1 artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Buzsuz arazilerin ise yaklaşık dörtte biri çoktan insanlar tarafında tahrip edildi. Erozyon oranı da toprağın telafi edilme oranından çok daha yüksek.

Tüketim alışkanlıkları değişirse iklim değişikliği zayıflatılabilir

Dünya çapında insanların tüketimi için üretilen bitkisel yağ ve et miktarı 1961'den bu yana iki katından fazla artış gösterdi. Diğer yandan günümüzde üretilen gıda maddelerinin yüzde 25 ila 30'u boşa gidiyor.

Raporda tüketim alışkanlıklarındaki değişimin dünya çapında yaklaşık iki milyar yetişkinin aşırı kilolu ya da obez olmasına yol açtığı bilgisi de yer alıyor.

Diğer yandan beslenme sisteminde değişikliğe gidilmesi yoluyla (gıda maddelerinin üretiminden tüketimine) insanlığın iklim değişikliğini zayıflatabileceği belirtiliyor.

DW,dpa / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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