Rapor: “New York Valisi Birden Fazla Kadını Taciz Etti”

New York Valisi Andrew Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasıyla başlatılan soruşturma raporu yayınlandı. New York Eyalet Başsavcısı Letitia James tarafından başlatılan soruşturmayla ilgili raporda Vali Andrew Cuomo’nun birden fazla kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyor.

Bugün yayınlanan 165 sayfalık raporda Cuomo’nun işlediği cinsel taciz suçlarının hem eyalet hem de federal yasalara aykırı olduğu belirtildi.

Raporda, Vali Cuomo’nun eyalet çalışanları dahil olmak üzere birden fazla kadını taciz ettiği belirtilerek, “Vali Cuomo, hem federal hem de eyalet yasalarını ihlal ederek mevcut ve eski eyalet çalışanlarına cinsel tacizde bulundu. Yürütülen bağımsız soruşturmada, Cuomo'nun, çoğu genç olmak üzere birden fazla kadına eliyle, öperek, sarılarak ya da uygunsuz sözcükler sarf ederek cinsel tacizde bulunduğu tespit edildi” denildi.

New York Eyalet Başsavcısı Letitia James sona eren Cuomo soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bağımsız müfettişler, New York Valisi Andrew Cuomo'nun birden fazla kadına cinsel tacizde bulunduğu, federal ve eyalet yasalarını ihlal ettiği sonucuna vardı. Soruşturma, Vali Cuomo'nun mevcut ve eski New York eyaleti çalışanlarını, istenmeyen ve rıza dışı temaslarda bulunarak müstehcen, cinsel nitelikte çok sayıda rahatsız edici yorum yaparak cinsel tacizde bulunduğunu tespit etti” dedi.

Vali Cuomo, eyalet müfettişlerinin kendisini 11 saat sorguladığını belirtti. Vali Cuomo raporun yayınlamasının ardından yaptığı açıklamada, hiçbir kadına cinsel tacizde bulunmadığını söyledi. Vali Cuomo’nun ayrıca New York’taki huzurevlerindeki ölümlerle ilgili yanlış veri verdiği iddiasıyla diğer bir soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.