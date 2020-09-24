Rapor: Sincan'da 380 kamp tespit edildi

ASPI'nin raporuna göre, bölgede 380 kamp bulunuyor.Düşünce kuruluşu Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü (ASPI) tarafından hazırlanan rapor, Çin hükümetinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bilinenden daha fazla sayıda kamp ve cezaevi kurduğunu ortaya koydu. Canberra merkezli kuruluş tarafından Perşembe günü açıklanan raporda, Çin hükümetinin bu kampların sayısını son yıllarda artırdığı kaydedildi. ASPI, bölgede Uygurların gözetim altında tutulduğu bu kampların sayısının 380'dan fazla olduğunu bildirdi. Bunun tahmin edilen sayıdan yüzde 40 fazla olduğu belirtiliyor. ASPI uzmanları, bu merkezlerin "eğitim kampı", "cezaevi" ve "gözetim kampı" gibi farklılıklar gösterdiğine işaret etti.

14 kampın inşası sürüyor

ASPI'nin raporu, uydu görüntüleri, görgü tanıklarının anlattıkları, medyada yer haberler ve bölgedeki inşaat ihalelerini incelenerek hazırlandı. Raporda, Temmuz 2019 ile Temmuz 2020 arasında "en azından 61 kampın inşasının veya genişletilmesinin" öngörüldüğü belirtildi. 14 kampın ise inşasının sürdüğü kaydedildi. 70 kampın ise parmaklıklarının söküldüğü belirtilerek, bunun tesisin kapatıldığına veya farklı bir amaç için kullanıldığına işaret ettiği değerlendirmesi yapıldı.