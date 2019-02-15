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Rapor: Tehdit oluşturan aşırı sağcıların sayısı arttı

15.02.2019 23:12 | Son Güncelleme

Alman Federal Emniyet Teşkilatı raporuna göre kamu güvenliğini tehdit eden aşırı sağcıların sayısı arttı.

Rapor: Tehdit oluşturan aşırı sağcıların sayısı arttı

Raporda, söz konusu kişilerin daha önce aşırı sağcı faaliyetlerde bulunmayan kişiler olduğuna dikkat çekildiDer Spiegel dergisinin haberine göre tehdit oluşturan aşırı sağcıların sayısı iki yıl öncesine göre önemli ölçüde artış gösterdi.

Spiegel'in Almanya İçişleri Bakanlığı'nın kurum içi raporuna dayandırdığı habere göre, Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) aşırı sağcı tehdit olarak sınıflandırdığı kişilerin sayısı 33'e ulaştı.

Haberde, Alman Federal Emniyet Teşkilatı'nca kamu düzenine tehdit oluşturan aşırı sağcı olarak sınıflandırılan kişilerin sayısının 2016 yılında 22 olduğuna yer verildi. Listeye giren kişilerin terör saldırılarına varabilecek siyasi saikli şiddet eylemlerine yatkın olduğu bilgisi de verildi.

Rapora göre aşırı sağ ideoloji ve aşırı sağ terör faaliyetleri ile "bağlantılı kişilerin" sayısının da iki yıl içinde 104'den 111'e yükseldiği belirtildi.

Raporda Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın konuya ilişkin endişelerine de yer veriliyor. "Terör tehdidinin gittikçe, bilinen aşırı sağcı örgütlerin dışında da gelişmeye başladığı" uyarısında bulunan teşkilat, aşırı sağcı tehdit olarak sınıflandırılan kişilerin çoğunluğunun daha önceden aşırı sağcı faaliyetlerde bulunmadığının tespit edildiğine dikkat çekti.

AFP/MY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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