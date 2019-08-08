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Rapor: Temmuz ayında 31 kadın öldürüldü

08.08.2019 09:09 | Son Güncelleme

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun hazırladığı raporda temmuz ayında Türkiye’de 31 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Rapor: Temmuz ayında 31 kadın öldürüldü

Öldürülen kadınların yedisi sokak ortasında cinayete kurban gitti.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'de geçen temmuz ayı içinde 31 kadın öldürüldü. Platformun raporuna göre, bu cinayetlerden beşi şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçerken, 16 kadının ise neden öldürüldüğü tespit edilemedi.

İki kadının boşanmak istediği, dördünün ayrılmak istediği ve dört kadının daha kendi hayatlarına ilişkin karar almak isterken öldürüldüğü kaydedildi.

Raporda, "Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor” denildi.

Temmuz ayında en fazla kadın cinayetinin İstanbul’da işlendiği belirtildi. Rapora göre, beş kadın İstanbul'da, üç kadın Adana'da, iki kadın Mersin'de, iki kadın Konya'da, iki kadın Bursa'da erkekler tarafından öldürüldü.

Yedi kadın sokak ortasında öldürüldü

Öldürülen 31 kadının 7'sinin kimin tarafından öldürüldüğü tespit edilemezken, 11'i evli olduğu erkek, biri eskiden evli olduğu erkek, biri arkadaşının evli olduğu erkek, biri abisi, biri babası, biri damadı, biri torunu, biri tanıdığı ve altısının da birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

16 kadının evde, yedisinin ise sokak ortasında cinayete kurban gittiği belirtilen raporda, "Birbirinden farklı bölgelerde ve illerde kadınlar öldürülüyor ve kadınlar öldürülmediği şehirler istiyor" denildi.

Çocuk istismarları devam ediyor

Platformun raporunda Türkiye’de cinsel şiddet ve çocuk istismarlarının da sürdüğüne dikkat çekildi. Temmuz ayında dünyada kadınlarla ilgili yaşanan gelişmelere de yer veren raporda, bir seyahat blogu yazan Asher ve Lyric Fergusson'un hazırladığı ve kadınların tek başına seyahat etmesinin güvenli olmadığı 20 ülkenin sıralandığı listede Türkiye'nin 13. olduğu bilgisine de yer verildi.

DW/SÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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