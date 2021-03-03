Rapor: Türkiye'de bağımsız medyaya Google ve Facebook engeli

Uluslararası Basın Enstütüsü'nün (IPI) yayımladığı bir raporda, Türkiye'de bağımsız medya ile iktidara yakın medya kuruluşlarının sahip olduğu olanaklar ve bu iki gruptaki yayın organlarının performansı kıyaslandı.

Raporda, Türkiye'de sayıları artan yeni yayın organlarının giderek daha geniş kitlelere ulaşsa da Google ve Facebook gibi platformların algoritmalarının okuyucuları ya da izleyicileri daha çok hükümet yanlısı olan internet sitelerine yönlendirdiği, bu nedenle bağımsız yayıncıların "ana akım" olarak adlandırılan rakipleriyle rekabette dezavantaj yaşadığı belirtildi.

Avusturya merkezli enstitünün raporunda, bağımsız yayın organlarının sosyal medyadaki gücü şu verilerle aktarıldı:

"Bağımsız yayıncıların sosyal medyadaki etkileşimi, iktidar medyasına kıyasla yüzde 16,5 daha yüksek. Takipçi sayısındaki artıştan viral içerik sayısına dek hemen her boyutta ve platformda bağımsız medya egemen. Örneğin bağımsız yayıncıların haberleri, Facebook'ta, iktidar medyasına kıyasla 5 kat daha fazla etkileşim alıyor.