HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rapor: Türkiye'de bağımsız medyaya Google ve Facebook engeli

Rapor: Türkiye'de bağımsız medyaya Google ve Facebook engeli

03.03.2021 23:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rapor: Türkiye'de bağımsız medyaya Google ve Facebook engeli

Uluslararası Basın Enstütüsü'nün yayımladığı Türkiye raporunu yazan Emre Kızılkaya, Google ve Facebook'un Türkiye'de "iktidar medyasını kayıran" uygulamalarının, bağımsız medyayı baskılayan bir unsur olduğunu söyledi.

Uluslararası Basın Enstütüsü'nün (IPI) yayımladığı bir raporda, Türkiye'de bağımsız medya ile iktidara yakın medya kuruluşlarının sahip olduğu olanaklar ve bu iki gruptaki yayın organlarının performansı kıyaslandı.

Raporda, Türkiye'de sayıları artan yeni yayın organlarının giderek daha geniş kitlelere ulaşsa da Google ve Facebook gibi platformların algoritmalarının okuyucuları ya da izleyicileri daha çok hükümet yanlısı olan internet sitelerine yönlendirdiği, bu nedenle bağımsız yayıncıların "ana akım" olarak adlandırılan rakipleriyle rekabette dezavantaj yaşadığı belirtildi.

Avusturya merkezli enstitünün raporunda, bağımsız yayın organlarının sosyal medyadaki gücü şu verilerle aktarıldı:

"Bağımsız yayıncıların sosyal medyadaki etkileşimi, iktidar medyasına kıyasla yüzde 16,5 daha yüksek. Takipçi sayısındaki artıştan viral içerik sayısına dek hemen her boyutta ve platformda bağımsız medya egemen. Örneğin bağımsız yayıncıların haberleri, Facebook'ta, iktidar medyasına kıyasla 5 kat daha fazla etkileşim alıyor.

Google'ın internet kullanıcılarını çok büyük oranda iktidar yanlısı haber sitelerine yönlendirdiğine dair ise şu ifadelere yer verildi:

"En yüksek arama hacmine sahip olan haberlerle ilgili aramalarda Google, kullanıcıların yüzde 90,6'sını üç adet iktidar yanlısı haber kuruluşuna yönlendiriyor. Arama motorundan farklı bir algoritmaya sahip olan Google Haberler ise iktidar medyasına yüzde 73,8, bağımsız medyaya ise yüzde 26,2 oranında yer veriyor. Özetle Google; yaygın dijital erişimleri, yoğun sosyal medya etkileşimleri ve kullanıcı tarafında artan talebe rağmen bağımsız medyaya, iktidar medyasına kıyasla çok daha az dijital trafik ve reklam geliri sağlıyor."

Facebook'a çifte standart eleştirisi

Raporda, Google için "İktidar medyasının, demokratik toplumu hedefleyen nefret söylemi ve dezenformasyon içeriklerinin sesini artırmayı sürdürüyor" eleştirisi getirilirken ABD merkezli şirketin Türkiye'deki algoritmik tercihlerinin diğer ülkelerdeki standartlarından farklı işlediği belirtildi. Raporda, "Google örneğin ABD'de, Türkiye'ye kıyasla kullanıcılara haber kaynakları konusunda çok daha geniş ve güvenilir bir menü sunuyor" denildi.

Raporda ayrıca YouTube algoritmasının bağımsız ve iktidar yanlısı medya kuruluşları tarafından üretilen hangi videoları, nasıl öne çıkardığı da haritalaştırıldı.

Kızılkaya: Google ve Facebook iktidar medyasını kayırıyor

Türkiye'den 28 yaygın ve yerel medya kuruluşunun mercek altına alındığı rapor, IPI Türkiye Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Emre Kızılkaya ve gazeteci Burak Ütücü tarafından hazırlandı.

Kızılkaya, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, yayımladıkları raporla ilgili olarak "Geçmişin ana akım medyası bugün neredeyse tamamen iktidarın kontrolüne girdi. Rapor, yükselmekte olan bağımsız medyanın dijital etkisinin iktidar medyasını aşmaya başladığını sayısal olarak gösteriyor" ifadesini kullandı.

Gazeteci Kızılkaya, "Bağımsız medya parçalı olduğu için bu kolayca görülemese bile, aslında bu kuruluşların haberleri çok geniş ve aynı zamanda çeşitlilik arz eden bir kitleye erişiyor. Ancak Google ve Facebook başta olmak üzere dijital eşik bekçilerinin iktidar medyasını kayıran pratikleri, bağımsız medyayı baskılayan bir unsur olarak öne çıkıyor" diye ekledi.

DW/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Keşke o ana geri dönebilsem' 'Keşke o ana geri dönebilsem'
Sabiha Gökçen Havalimanı işgal girişimi davası sanığı Konya’da yakalandıSabiha Gökçen Havalimanı işgal girişimi davası sanığı Konya’da yakalandı
Galileo kimdir?Galileo kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Çılgın Sedat'ın evi yanmıştı! Sebebi ortaya çıktı

Çılgın Sedat'ın evi yanmıştı! Sebebi ortaya çıktı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

İçişleri Bakanlığı herkesi ilgilendiren soruları cevapladı

İçişleri Bakanlığı herkesi ilgilendiren soruları cevapladı

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Düzce'de darp edilen 2 kadının imdadına polisler yetişti

Şadırvana gizlendiler! 2 kadının imdadına polisler yetişti

İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz

İstanbul Valisi: Şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz

Bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yakan Gözde yardım eli bekliyor

Bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yakmıştı! 'Ellerimi kullanamıyorum'

ABD'den Orta Doğu'yla ilgili kritik tasarı! Senato'ya sunuldu

ABD'den Orta Doğu'yla ilgili kritik tasarı! Senato'ya sunuldu

Sabiha Gökçen Havalimanı işgal girişimi davası sanığı Konya’da yakalandı

Sabiha Gökçen Havalimanı işgal girişimi davası sanığı Konya’da yakalandı

Meral Akşener'den 'Münevver Karabulut' paylaşımı

Akşener'den 'Münevver Karabulut' paylaşımı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.