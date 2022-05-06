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  4. Rapor: Ukrayna'da buğday üretimi bu yıl üçte bir oranında düşecek

Rapor: Ukrayna'da buğday üretimi bu yıl üçte bir oranında düşecek

06.05.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız veri analizi firması Kayrros Ukrayna'da bu yıl buğday üretiminin yüzde 35 oranında düşeceği tahmininde bulundu.

Rapor: Ukrayna'da buğday üretimi bu yıl üçte bir oranında düşecek

Bu arada Rus ordusuna bağlı birliklerin Ukrayna'dan büyük miktarda tahıl çaldığı öne sürüldü.Dünyanın önde gelen buğday ihracatçılarından Ukrayna'da bu yıl buğday üretiminin savaş nedeniyle çarpıcı bir şekilde düşeceği tahmin ediliyor. Fransız veri analizi firması Kayrros, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uydu fotoğraflarına dayanarak yaptığı analizde bu düşüşün geçen yıla göre yüzde 35 oranında olacağı tahmininde bulundu.

Tarımda akaryakıt ve personel sıkıntısı çekildiğine dikkat çeken Kayrros bu yıl Ukrayna'da 21 milyon ton buğday üretileceği tahmininde bulundu. Bu sayının 2021'e göre 12 milyon ton daha az olduğu ve son beş yılın ortalamasına göre de yüzde 23 oranında daha düşük olduğu kaydedildi.

Kayrros, savaşın sürmesi ve çatışmaların ülkenin buğday üretiminde önemli paya sahip, doğu bölgelerinde yoğunlaşması nedeniyle üretimin tahmin edilenden de az olabileceğini açıkladı. Hasadın yapılması halinde dahi, ürünün işlenmesi ve nakledilmesinin altyapının zarar görmesi nedeniyle bir hayli zor olduğuna ve Rus ordusunun Odessa Limanı'nı bloke ettiğine dikkat çekildi.

Kayrros'un değerlendirdiği NASA fotoğrafları tarlaların 14-22 Nisan tarihleri arasındaki durumunu gösteriyor. Ukrayna hükümeti ise daha önce yaptığı açıklamada ülkenin buğday üretiminin yarı yarıya azalacağı tahmininde bulunmuştu.

Verimli topraklara sahip Ukrayna, Avrupa'nın tahıl ambarı olarak niteleniyor. Savaştan önce dünyanın dördüncü büyük mısır ithalatçısı olan Ukrayna, buğdayda da dünyanın en büyük üçüncü ithalatçısı olma yolundaydı. Tüm dünyada buğday ithalatının yüzde 12'sini Ukrayna gerçekleştiriyor.

700 bin ton tahıl kayıp

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Ukrayna'da 700 bin ton tahılın da kaybolduğunu açıkladı. FAO Pazar ve Ticaret Direktörü Yardımcısı Josef Schmidhuber Rus birliklerinin tahıla el koyup kendi ülkelerine gönderdiklerini tahmin ettiklerini söyledi.

Cenevre'de basın mensuplarına bir açıklama yapan Schmidhuber "(Rus silahlı kuvvetlerinin) tahıl çaldıkları ve bunları kamyonlarla Rusya'ya gönderdiklerine dair anektodik deliller var" dedi. Schmidhuber sosyal medyada hırsızlığa işaret eden videolar olduğunu ve buralarda yer alan görüntüleri gerçek olarak değerlendirdiklerini belirtti.

AFP,dpa / EC,ET

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