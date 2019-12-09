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Rapor vermedi diye doktora kafa atan saldırgan yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 11:46 | Son Güncelleme

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, ehliyet için sağlık raporu talep eden ve rapor alamadığı için doktora kafa atan şahıs Adana’da yakalandı.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, ehliyet için sağlık raporu talep eden ve rapor alamadığı için doktora kafa atan şahıs Adana’da yakalandı. Şahıs ilk ifadesinde "Çok pişmanım" diyerek kendisini savundu.
Olay 7 Kasım günü Gaziemir 6 No’lu Aile Sağlığı Merkezi (ASM)’nde yaşanmıştı. Ehliyet almak için rapor istediğini söyleyen şahıs, kayıtlı olmadığı için rapor veremeyeceğini söyleyen Doktor Ali Erhan Kiriş’e kafa atmıştı. Olaydan sonra kaçan adam her yerde aranıyordu. Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedilen olay sonrası Doktor Ali Erhan Kiriş’te şikayetçi olmuştu.
Doktor Kirişçi’ye kafa atarak darp eden şahıs Adana’da yakalandı. Yakalanan şüphelinin ilk ifadesinde, "Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

"Yakalandığı için mutluyum"
Rapor vermediği için kendisine kafa atan saldırganın yakalanmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Doktor Ali Erhan Kirişçi, "Yakalandığı için memnunum, mutluyum. Cezasını alsın istiyorum. Hukuk saldırganın kendisine gereken cezayı verecektir, inanıyorum" açıklamasında bulundu.

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