HABER

Rapor vermeyen doktor çifte cadde ortasında saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 19:33 | Son Güncelleme

MARDİN Devlet Hastanesi'nde görevli doktor çift Ayşe ile Davut Sakız, rapor vermedikleri 2 kişi tarafından cadde ortasında saldırıya uğradı.

Rapor vermeyen doktor çifte cadde ortasında saldırı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN Devlet Hastanesi'nde görevli doktor çift Ayşe ile Davut Sakız, rapor vermedikleri 2 kişi tarafından cadde ortasında saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına kaydedilirken, hastanede tedaviye alınan çiftin şikayeti üzerine 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Artuklu ilçesinde meydana geldi. Mardin Devlet Hastanesi Endokrin bölümünde görevli uzman doktor Davut Sakız ve eşi enfeksiyon uzmanı Ayşe Sakız, 06 BHA 955 plakalı otomobillerini park edip, indi. Bu sırada, 10 gün önce hastaneye gelen, Davut Sakız'ın muayene ettiği ancak tahlil sonuçlarında bulguya rastlamadığı için rapor verilmediği Cebrail B. (28) ve ismi öğrenilemeyen kişi 06 DL 5909 plakalı otomobilden inip, çifte saldırdı. Yaralanan çift, hastanede tedaviye alınırken, şikayet üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan saldırıyı gerçekleştiren Cebrail B. ve yanındaki kişiyi düzenledikleri operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI SALDIRIYI KINADI
Yaralı doktorları hastanede ziyaret eden ve saldırıya tepki gösteren Mardin Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, "Bugün hastane çıkışında çocuklarını kreşten almak isterken 2 doktorumuz darp edildi. Şu anda nekroloji uzmanımızın kafa ve yüzüne çeşitli darp ve kesi izleri mevcut. Yine intaniye uzmanımızın vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri mevcut. Hoşgörünün, barışın, kardeşliğin şehri Mardin’e bu olayın olması tüm sağlık çalışanlarını derinden yaralamış ve üzmüştür. Bu bir terör saldırısıdır, bu bir insanlık suçudur. Savaşta bile dokunulmazlığı olan hekim arkadaşlarımızın can güvenliği yoktur. Bizler sadece yaşatmak için, insanlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için eğitim alıyoruz. Bunları gerçekleştirebilmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Rapor vermeyen doktor çifte cadde ortasında saldırıRapor vermeyen doktor çifte cadde ortasında saldırıRapor vermeyen doktor çifte cadde ortasında saldırıRapor vermeyen doktor çifte cadde ortasında saldırı

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Arızalanan yattaki 12 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardıArızalanan yattaki 12 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
Otomobile sürtüp, devrilen motosikletli polis memuru yaralandıOtomobile sürtüp, devrilen motosikletli polis memuru yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

'Edepsiz' tartışması büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Arınç'a tepki

'Edepsiz' tartışması büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Arınç'a tepki

Hakkari'de ele geçirildi! Valilik paylaştı

Hakkari'de ele geçirildi! Valilik paylaştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.