HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rapora Göre Pakistan'daYolcu Uçağı Pilot ve Kule Hatasıyla Düştü

Rapora Göre Pakistan'daYolcu Uçağı Pilot ve Kule Hatasıyla Düştü

24.06.2020 12:36 | Son Güncelleme

Geçen ay Pakistan’da düşen ve 97 kişinin ölümüne neden olan yolcu uçağının düşüş nedenine ilişkin ilk rapor açıklandı

Rapora Göre Pakistan'daYolcu Uçağı Pilot ve Kule Hatasıyla Düştü

Geçen ay Pakistan’da düşen ve 97 kişinin ölümüne neden olan yolcu uçağının düşüş nedenine ilişkin ilk rapor açıklandı. Rapora göre uçak, pilotların ve kulenin ilgili prosedürleri yerine getirmemesi nedeniyle düştü.

22 Mayıs tarihinde, Pakistan International Airlines şirketine ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi Havalimanı'na inişe geçtiği sırada şehir merkezi yakınlarında düşmüş ve uçakta bulunan 99 kişiden 97’si hayatını kaybetmişti.

Parlamento’da kazaya dair ilk rapora ait bilgileri paylaşan Pakistan Havacılık Bakanı Ghulam Sarwr Khan, “Kule de pilotlar da standart kuralları uygulamamışlar ve maalesef piotlar aşırı güvenli davranmışlar” dedi

Khan’ın açıkladığı bir başka ilginç nokta da pilotların, iniş esnasında Corona virus salgını konusunu tartışmaya devam etmeleri ve bu yüzden dikkatlerinin dağılmış olması. Verilere göre otomatik pilottan çıkarılan uçak, havalimanına yaklaşması sırasında olması gerekenden iki kat daha yüksek bir irtifada seyrediyordu.

İniş sırasındaki standart kuralların hem kule hem de pilot tarafından uygulanmamasının kazaya neden olduğu ifade edildi. Havacılık Bakanı, uçağın motorlarında bir arıza olmadığını, uçağın yüzde 100 uçmaya verimli durumda olduğunu da ifade etti.

Kazayla ilgili raporda ayrıca uçağın düştüğü alanda, 29 evin de hasar gördüğüne dikkat çekiledi.

Uçakta bulunan yolculardan çoğunun salgın nedeniyle durdurulan uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla seyahat eden kişiler olduğu belirtiliyor.

2016 yılında da Pakistan International Havayolları’na ait bir uçağın bir motorunda yangın çıkması sonucu uçak düşmüş ve 40’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandıOyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı
Genelev kararı: 65 yaş üstü ve kronik hastalara hizmet yokGenelev kararı: 65 yaş üstü ve kronik hastalara hizmet yok
LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor? LGS kaçta bitecek?LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor? LGS kaçta bitecek?

En Çok Okunan Haberler

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Meteoroloji'den 9 il için sel uyarısı

Meteoroloji'den 9 il için sel uyarısı

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Diğer Haberler
Kafasından bıçaklanan adam sokakta dolaştı

Kafasından bıçaklanan adam sokakta dolaştı

Genelev kararı: 65 yaş üstü ve kronik hastalara hizmet yok

Genelev kararı: 65 yaş üstü ve kronik hastalara hizmet yok

Ruhani: ABD özür dilerse onlarla görüşürüz

Ruhani: ABD özür dilerse onlarla görüşürüz

Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını yayınladı

Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını yayınladı

Göstericiler Beyaz Saray'ın karşısında Amerikan bayrağı yaktı

Göstericiler Beyaz Saray'ın karşısında Amerikan bayrağı yaktı

Devlet Başkanı mahkeme kararıyla maske takacak!

Devlet Başkanı mahkeme kararıyla maske takacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.