Rapora Göre Pakistan'daYolcu Uçağı Pilot ve Kule Hatasıyla Düştü

Geçen ay Pakistan’da düşen ve 97 kişinin ölümüne neden olan yolcu uçağının düşüş nedenine ilişkin ilk rapor açıklandı. Rapora göre uçak, pilotların ve kulenin ilgili prosedürleri yerine getirmemesi nedeniyle düştü.

22 Mayıs tarihinde, Pakistan International Airlines şirketine ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi Havalimanı'na inişe geçtiği sırada şehir merkezi yakınlarında düşmüş ve uçakta bulunan 99 kişiden 97’si hayatını kaybetmişti.

Parlamento’da kazaya dair ilk rapora ait bilgileri paylaşan Pakistan Havacılık Bakanı Ghulam Sarwr Khan, “Kule de pilotlar da standart kuralları uygulamamışlar ve maalesef piotlar aşırı güvenli davranmışlar” dedi

Khan’ın açıkladığı bir başka ilginç nokta da pilotların, iniş esnasında Corona virus salgını konusunu tartışmaya devam etmeleri ve bu yüzden dikkatlerinin dağılmış olması. Verilere göre otomatik pilottan çıkarılan uçak, havalimanına yaklaşması sırasında olması gerekenden iki kat daha yüksek bir irtifada seyrediyordu.

İniş sırasındaki standart kuralların hem kule hem de pilot tarafından uygulanmamasının kazaya neden olduğu ifade edildi. Havacılık Bakanı, uçağın motorlarında bir arıza olmadığını, uçağın yüzde 100 uçmaya verimli durumda olduğunu da ifade etti.