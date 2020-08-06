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Raporlar doğruladı: Xiaomi artık Avrupa'nın en çok satan üçüncü telefon üreticisi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.08.2020 15:07 | Son Güncelleme

Xiaomi, 2020'nin 2. çeyreğinde Avrupa'da başarıya ulaştı. Canalys'in açıkladığı son verilere göre Xiaomi, koronavirüs döneminde Avrupa'nın en çok satan üçüncü akıllı telefon üreticisi konumuna yükseldi. Samsung ise listedeki liderliğini korudu.

Raporlar doğruladı: Xiaomi artık Avrupa'nın en çok satan üçüncü telefon üreticisi!

Xiaomi son zamanlarda birçok üretici gibi başarılı grafikler çiziyor. Anlaşılan o ki bu grafik, raporlara da yansımış durumda. Zira, daha önce Avrupa'nın en çok satış gerçekleştiren dördüncü akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, listede bir basamak daha atladı.

AVRUPA'DA ZİRVE YİNE SAMSUNG'UN

Canalys, 2020 yılının Avrupa'daki 2. çeyrek gelirlerini açıkladı. Açıklama ile paylaşılan rapora göre, Samsung 2020'nin 2. çeyreğinde teslimatlarda yüzde 31 oranında düşüş yaşamasına rağmen, Avrupa'nın en çok satan akıllı telefon üreticisi olmaya devam etti. Listenin ikinci sırasında ise Apple yer aldı. Bu dönemde iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPhone SE 2020 odaklı satışlar gerçekleştiren Apple, Avrupa'daki teslimatlarını yüzde 42 oranında arttırdı. Üçüncü ve dördüncü sırada ise yukarıda da bahsettiğimiz gibi önemli bir değişiklik yaşandı.

XİAOMİ İLE HUAWEİ YER DEĞİŞTİRDİ

Xiaomi, Avrupa'daki teslimatlarını yüzde 65 oranında arttırarak, teslimatları yüzde 17 oranında düşen Huawei'yi geçti. Böylece Huawei'den boşalan üçüncülük koltuğu Xiaomi'nin oldu. Xiaomi'nin bu başarısı tahminlere göre orta seviyeli cihazların satışıyla geldi.

Huawei'deki düşüşte, iddialara göre ABD'nin Huawei cihazlara uyguladığı ambargonun etkisi var. Fakat bu tür olumsuzluklara rağmen Huawei pazardaki etkisini kaybetmemiş gibi görünüyor. Akıllı telefon kullanıcılarına HMS yoluyla kendi ekosistemini sunan Huawei, tanıtacağı yeni Huawei Mate 40 serisi ile de satışlarını yükseltmeyi hedefliyor.

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