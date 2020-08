Raporlar doğruladı: Xiaomi artık Avrupa'nın en çok satan üçüncü telefon üreticisi!

Xiaomi son zamanlarda birçok üretici gibi başarılı grafikler çiziyor. Anlaşılan o ki bu grafik, raporlara da yansımış durumda. Zira, daha önce Avrupa'nın en çok satış gerçekleştiren dördüncü akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, listede bir basamak daha atladı.

Canalys, 2020 yılının Avrupa'daki 2. çeyrek gelirlerini açıkladı. Açıklama ile paylaşılan rapora göre, Samsung 2020'nin 2. çeyreğinde teslimatlarda yüzde 31 oranında düşüş yaşamasına rağmen, Avrupa'nın en çok satan akıllı telefon üreticisi olmaya devam etti. Listenin ikinci sırasında ise Apple yer aldı. Bu dönemde iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPhone SE 2020 odaklı satışlar gerçekleştiren Apple, Avrupa'daki teslimatlarını yüzde 42 oranında arttırdı. Üçüncü ve dördüncü sırada ise yukarıda da bahsettiğimiz gibi önemli bir değişiklik yaşandı.

Xiaomi, Avrupa'daki teslimatlarını yüzde 65 oranında arttırarak, teslimatları yüzde 17 oranında düşen Huawei'yi geçti. Böylece Huawei'den boşalan üçüncülük koltuğu Xiaomi'nin oldu. Xiaomi'nin bu başarısı tahminlere göre orta seviyeli cihazların satışıyla geldi.

????The European smartphone market decline narrows in Q2 2020, as shipments recover slowly from the impact of strict lockdown. @Apple posted the strongest Q2 ever in shipments while @Xiaomi displaced Huawei to the become the third largest smartphone vendor in Europe. pic.twitter.com/dW3xJLPXGL