Raporlar ipucu verdi: AirPods 3 yakında geliyor! İşte AirPods 3'ün çıkış tarihi

Apple AirPods kulaklıklarını iPhone 7 ile birlikte satışa sundu. İlk başta kulaklık girişini kaldırıp kablosuz kulaklık ile yola devam edeceği için büyük tepki gören Apple, şimdi ise AirPods ile kablosuz kulaklık pazarında iyi bir pazar payına sahip oldu. İlk AirPods'un ardından özellikleri geliştirilmiş 2.nesil AirPods'u tanıtan Cupertinolu firma, pazardaki rakiplerinin aktif gürültü engelleyiciye sahip kulaklıklar sunmasıyla birlikte bu teknolojiyi taşıyan AirPods Pro'yu tanıttı. Apple AirPods Pro'nun ardından ise herhangi bir kablosuz kulaklık duyurusu gerçekleşmedi. Apple'ın bu sessizliği DigiTimes'ın iddiasına göre çok yakında bozulabilir.

AİRPODS 3 PİYASAYA ÇIKACAK

nesil AirPods, habere göre 2021'in ilk yarısında piyasaya sürülecek. Bunun nedeni ise Apple'ın tedarik zincirinde yaşanan gelişmeler. Bir rapor, Apple’ın AirPods bileşen siparişlerinin yüzde 20 azaltacağını, güncel modellerin üretimini yavaşlatacağını iddia ediyor. Bu da yeni bir AirPods modelinin geleceğinin en büyük kanıtı olarak nitelendiriliyor.

3.NESİL AİRPODS YALNIZ GELMEYECEK

AirPods 3 ile birlikte Apple'ın AirPods Studio adında kafaüstü kablosuz kulaklığını da duyuracağı söyleniyor. Özellikle ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple Studio'nun üretileceğini belirtiyor. AirPods Studio'nun ise Apple'ın iPhone 12 etkinliğinde görücüye çıkması bekleniyor.

