Raporlar ortaya koydu: iPhone 12 ailesi kutudaki kayba rağmen pahalı olacak!

iPhone 12 hakkında çeşitli raporlar oluşturuyor ve biz bu raporlara artık bayağı bir alıştık. Bu haftanın önemli bir raporu ise TrendForce tarafından oluşturuldu. TrendForce oluşturduğu rapor ile hem iPhone 12'nin fiyatlarına hem de iPhone 12'nin kutusuna ışık tuttu.

İPHONE 12 KUTUSUNDA ŞARJ CİHAZI YOK

Rapora göre, Apple iPhone 12 kutusuna bir şarj cihazı koymayacak. Bunun dışında halk arasında kablolu AirPods olarak da adlandırılan EarPods kulaklıklar da kutudan çıkmayacak. Tüm bu eksiklere rağmen iPhone 12'nin fiyatında ise herhangi bir indirim yapılmayacak. Aksine fiyatlar daha da yükselecek.

iPhone 12 fiyatı için bu zamana kadar birçok tahmin öne atıldı. Bu tahminler Apple'ın iPhone 11 serisinden daha uygun fiyata bir iPhone 12 sunmayacağı yönündeydi. Nitekim rapora göre bu tahminler doğru olabilir. Zira rapor, potansiyel iPhone 12 fiyatlarını şöyle listeliyor:

İŞTE RAPORA GÖRE İPHONE 12 FİYATLARI

5,4 inçlik iPhone 12'nin fiyatı: 699 dolar ila 799 dolar arasında

6,1 inçlik iPhone 12 Max'in fiyatı: 799 dolar ila 849 dolar arasında

6,1 inçlik iPhone 12 Pro'nun fiyatı: 1.049 dolar ila 1.099 dolar arasında

6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max'in fiyatı: 1.149 dolar ila 1.199 dolar arasında