Raporlar ortaya koydu: iPhone 12 ailesi kutudaki kayba rağmen pahalı olacak!

iPhone 12 hakkında çeşitli raporlar oluşturuyor ve biz bu raporlara artık bayağı bir alıştık. Bu haftanın önemli bir raporu ise TrendForce tarafından oluşturuldu. TrendForce oluşturduğu rapor ile hem iPhone 12'nin fiyatlarına hem de iPhone 12'nin kutusuna ışık tuttu.
Rapora göre, Apple iPhone 12 kutusuna bir şarj cihazı koymayacak. Bunun dışında halk arasında kablolu AirPods olarak da adlandırılan EarPods kulaklıklar da kutudan çıkmayacak. Tüm bu eksiklere rağmen iPhone 12'nin fiyatında ise herhangi bir indirim yapılmayacak. Aksine fiyatlar daha da yükselecek.
iPhone 12 fiyatı için bu zamana kadar birçok tahmin öne atıldı. Bu tahminler Apple'ın iPhone 11 serisinden daha uygun fiyata bir iPhone 12 sunmayacağı yönündeydi. Nitekim rapora göre bu tahminler doğru olabilir. Zira rapor, potansiyel iPhone 12 fiyatlarını şöyle listeliyor:
5,4 inçlik iPhone 12'nin fiyatı: 699 dolar ila 799 dolar arasında
6,1 inçlik iPhone 12 Max'in fiyatı: 799 dolar ila 849 dolar arasında
6,1 inçlik iPhone 12 Pro'nun fiyatı: 1.049 dolar ila 1.099 dolar arasında
6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max'in fiyatı: 1.149 dolar ila 1.199 dolar arasında
iPhone 12 hakkındaki tahminleri doğru çıkarsa, bu fiyatlar iPhone 11'e kıyasla iPhone 12 için yıldan yıla bir fiyat artışı demek. Önceki raporlar, daha pahalı 5G bileşenleri nedeniyle Apple'ın iPhone 12 fiyatını yükselteceğini gösteriyordu. Fakat ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, batarya başta olmak üzere iPhone 12'nin birçok bileşeninde kısıtlamalara giderek fiyatı dengelemeye çalışıyor. Bakalım resmi iPhone 12 fiyatları nasıl olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum