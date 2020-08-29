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Raporlar ortaya koydu: iPhone 12 ailesi kutudaki kayba rağmen pahalı olacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.08.2020 15:08 | Son Güncelleme

TrendForce tarafından bu hafta hazırlanan bir rapor, iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırılması beklenen iPhone 12 modellerinin fiyatlarını bir kez daha ortaya koydu. iPhone 12 fiyatlarının dışında iPhone 12'nin kutusuna dair öngörüler de raporda yer aldı.

Raporlar ortaya koydu: iPhone 12 ailesi kutudaki kayba rağmen pahalı olacak!

iPhone 12 hakkında çeşitli raporlar oluşturuyor ve biz bu raporlara artık bayağı bir alıştık. Bu haftanın önemli bir raporu ise TrendForce tarafından oluşturuldu. TrendForce oluşturduğu rapor ile hem iPhone 12'nin fiyatlarına hem de iPhone 12'nin kutusuna ışık tuttu.

İPHONE 12 KUTUSUNDA ŞARJ CİHAZI YOK

Rapora göre, Apple iPhone 12 kutusuna bir şarj cihazı koymayacak. Bunun dışında halk arasında kablolu AirPods olarak da adlandırılan EarPods kulaklıklar da kutudan çıkmayacak. Tüm bu eksiklere rağmen iPhone 12'nin fiyatında ise herhangi bir indirim yapılmayacak. Aksine fiyatlar daha da yükselecek.

iphone 12 pro max

iPhone 12 fiyatı için bu zamana kadar birçok tahmin öne atıldı. Bu tahminler Apple'ın iPhone 11 serisinden daha uygun fiyata bir iPhone 12 sunmayacağı yönündeydi. Nitekim rapora göre bu tahminler doğru olabilir. Zira rapor, potansiyel iPhone 12 fiyatlarını şöyle listeliyor:

İŞTE RAPORA GÖRE İPHONE 12 FİYATLARI

5,4 inçlik iPhone 12'nin fiyatı: 699 dolar ila 799 dolar arasında
6,1 inçlik iPhone 12 Max'in fiyatı: 799 dolar ila 849 dolar arasında
6,1 inçlik iPhone 12 Pro'nun fiyatı: 1.049 dolar ila 1.099 dolar arasında
6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max'in fiyatı: 1.149 dolar ila 1.199 dolar arasında

iPhone 12 fiyatları

APPLE FİYATLARI DÜŞÜRMEK İÇİN ÇABALIYOR

iPhone 12 hakkındaki tahminleri doğru çıkarsa, bu fiyatlar iPhone 11'e kıyasla iPhone 12 için yıldan yıla bir fiyat artışı demek. Önceki raporlar, daha pahalı 5G bileşenleri nedeniyle Apple'ın iPhone 12 fiyatını yükselteceğini gösteriyordu. Fakat ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, batarya başta olmak üzere iPhone 12'nin birçok bileşeninde kısıtlamalara giderek fiyatı dengelemeye çalışıyor. Bakalım resmi iPhone 12 fiyatları nasıl olacak?

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