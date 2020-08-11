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Raporlarda ortaya çıktı: Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.08.2020 15:39 | Son Güncelleme

iPhone 12'nin fiyatı hayli merak ediliyor. Bu meraklı giderecek bir rapor ise Wedbush Securities tarafından yayınlandı. Yayınlanan rapora göre Apple uygun fiyatlı iPhone 12 üretecek. Fakat bu iPhone 12, bağlantı noktasında önemli bir eksiklik ile gelecek.

Raporlarda ortaya çıktı: Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı

iPhone 12 hakkında gelen bilgiler, Ağustos ayının ortasına yaklaşmamız ile birlikte arttı. Yeni iPhone konusunda ise Apple tarafının ağzını bıçak açmıyor. Gizli gizli çalışmalarını yürüten Apple, iPhone 12 için nasıl bir fiyat belirliyor meçhul. Ancak Wedbush Securities'in son raporu bize dikkat çeken bir ipucu veriyor. O ipucunun en önemli detayı şüphesiz ki uygun fiyatlı bir iPhone 12.

APPLE'DAN 4 DEĞİL, TAM 5 İPHONE 12!

Yayınlanan rapora bakılırsa, Apple önceki sızıntılardaki gibi 4 iPhone 12 modeli değil, 5 iPhone 12 modeli tanıtacak. Bu modeller; iPhone 12 4G, iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak sıralanacak. iPhone 12 4G ise Apple'ın en uygun fiyatlı iPhone 12 modeli olacak. Fakat adından da anlaşılacağı üzere, diğer iPhone 12 modellerinde yer alacak 5G desteği bu telefonda yer almayacak. Gelelim şimdi iPhone 12 4G'nin fiyatına.

iphone 12 pro max

iPHONE 12 4G'NİN FİYATI NE KADAR UYGUN OLACAK?

iPhone 12 4G'nin fiyatı için düşünülen rakam 800 dolar. Bu rakam, iPhone 12 serisinin diğer modellerine göre oldukça düşük gözüküyor. Analistler, iPhone 12 4G'nin diğer iPhone modelleri gibi sonbaharda değil kışın tanıtılacağını düşünüyor. Bakalım iPhone 12 4G gerçek olacak mı, yoksa bir iddia olarak yok olup gidecek mi? Bunu bize zaman ve de Apple'ın kendisi gösterecek.

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