HABER

'Rapunzel Pelin' Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 09:33 | Son Güncelleme

İZMİR'de yaşayan Pelin Özdemir (12), 152 santimetre uzunluğundaki saçıyla görenleri şaşırtıyor.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de yaşayan Pelin Özdemir (12), 152 santimetre uzunluğundaki saçıyla görenleri şaşırtıyor. Saçı ve boyu arasında 5 santimetre olan Özdemir, Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na 'en uzun saçlı kız' olarak girdi. Saçlarını görenlerin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen Özdemir, kestirmeyi düşünmediğini belirtti.

Karabağlar ilçesine bağlı Cennetoğlu Mahallesi'nde oturan, ev kadını Selma ile memur Ferhat Özdemir'in tek çocukları Pelin Özdemir, 152 santimetre uzunluğundaki saçları ile görenleri şaşırtıyor. Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu'nda 6'ncı sınıf öğrencisi olan Pelin Özdemir, saçları dolayısıyla çevresindekiler tarafından masal kahramanı 'Rapunzel'e benzetiliyor. Özdemir, başvurduğu Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na 'en uzun saçlı kız' olarak girdi.

'BOYUMLA SAÇIM ARASINDA 5 SANTİM VAR'

Küçükken saçlarının daha sarı ve lüle lüle olduğunu, ailesinin kesmediğini, yıllar içinde uzayınca kestirmeye kıyamadıklarını anlatan Pelin Özdemir, "Saçlarım bu şekilde uzayınca ben de kesmeye kıyamadım. Böyle kaldı, uzadı. Saçlarımın bakımını genelde annem yapıyor; ama öyle çok özel bakım yapmıyoruz. Özel ürünler kullanmıyoruz" dedi.

Alıştığı için saçlarını yıkarken ve tararken zorlanmadığını belirten Özdemir, "Saçlarımın ağırlığını öğretmenim ölçü, 800 grama yakın olduğunu söyledi. Uzunluğu 152 santimetre. Boyumla saçım arasında 5 santimetre var. Benim de boyum 157 santimetre" diye konuştu.

Kardeşinin olmadığını dile getiren Özdemir, "Saçlarım, benim kardeşim gibi oldu. Tek çocuğum ama sanki ikizim var gibi hissediyorum. Sonuçta küçüklükten beri saçım benimle. Çok şaşıranlar oluyor, gelip fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Kötü tepki aldığım pek olmuyor" dedi.

Saçlarına makas değmediğini söyleyen Pelin Özdemir, bundan sonra da kestirmeyi düşünmediğini kaydetti.

PARTNERAyağınızın altı kaşınıyorsa dikkat! Ayağınızın altı kaşınıyorsa dikkat!
Gemlik’te Belediyenin camını kıran zanlı tutuklandıGemlik’te Belediyenin camını kıran zanlı tutuklandı
Nuri Pakdil’e kırmızı güllerNuri Pakdil’e kırmızı güller
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

Soma'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Soma'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit düştü

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

İzmir'de çöp konteynerinde patlama

İzmir'de korkutan patlama!

Çin'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Çin'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Ağrı'da TIR şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı'da TIR şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

PKK yandaşları Londra'da Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'ye saldırdı

PKK yandaşları Londra'da Sancaktepe Belediye Başkanına saldırdı!

Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı

Manisa'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.